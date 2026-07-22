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美國與伊朗衝突持續延燒，戰事開銷也不斷攀升，且伊朗戰爭已造成美軍18人喪生。美國總統川普（Donald Trump）將在美東時間週三參與陣亡士兵遺體回國移交儀式，川普在儀式前再度警告，從此刻起，伊朗每攻擊一艘商船，美軍都會炸掉伊朗境內一座橋樑或發電廠作為報復。川普在他個人Truth Social發文表示，「從此刻起，只要伊朗在荷姆茲海峽向任何船隻開火——無論是透過飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器——美國將炸毀並摧毀一座橋樑或發電廠，包括位於首都德黑蘭或附近的設施。感謝各位對此事的關注！」川普曾多次威脅要轟炸伊朗的橋樑和發電廠，包括上週就預告將在本週開始轟炸，最新則是附加上伊朗攻擊船隻的這個前提條件。不過許多專家都警告，攻擊民用設施可能會違反國際法。由於當地局勢持續升級，歐盟呼籲以色列、美國和沙烏地阿拉伯有關的船隻避開紅海，另外要求航空公司不要在約旦空域運營，以免遭戰火波及。