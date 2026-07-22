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質疑解禁時機 鄭照新：上午查廠、下午就宣布上架

衛福部昨天宣布，中聯油脂19批原先預防性下架的油品檢驗符合食品安全標準，可恢復上架販售。台中市副市長鄭照新今天表示，台中市政府對中央宣布解禁的時機感到疑惑，認為在致癌油事件原因尚未完全釐清前，相關油品不宜急於恢復販售。他也指出，市府尚未收到中央正式公文，相關處置範圍及後續因應措施仍有待確認，並呼籲食品業者及通路，在真相查明前不要恢復上架相關油品。鄭照新表示，衛福部昨天宣布19批預防性下架油品可重新上架，但截至目前，台中市政府仍未收到正式公文，因此無法掌握中央實際解禁範圍，以及後續配套措施為何。他重申，台中市政府立場始終一致，應等到問題油品產生原因完全調查清楚後，再討論是否恢復上架，才是較為妥適的做法。他也指出，包括台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁都不分黨派表達類似立場，希望在重建消費者信心之前，不宜倉促解除預防性下架措施。鄭照新表示，更令市府感到疑惑的是，中央昨天上午才前往中聯油脂查廠，卻未通知台中市政府共同參與。市府事前多次希望向中央確認查核時間、行動內容及查核規模，卻始終未獲回應。他指出，中央完成查廠後，當天下午便宣布19批油品恢復上架，讓市府對解禁時機產生疑問。鄭照新連續提出質疑「為什麼這麼急？為什麼選在這時間點？」他認為應比照蔣萬安、陳其邁所主張，在所有問題油品成因調查完成、真相完整釐清，並重新建立消費者信心後，再評估恢復預防性下架油品販售，才是較審慎、更能讓民眾安心的做法。