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專家直言：Fold8新比例最有感

▲Z Fold8採用全新5.5吋封面螢幕，收合後大小接近護照，主打更方便單手操作與日常使用。（圖／記者周淑萍攝）

Fold8只有雙鏡頭成取捨，拍照需求高恐轉向Ultra

Fold8 Ultra兩大升級最實用：電池加大、45W快充終於來了

▲Z Fold8(圖左)重新調整螢幕比例，在觀看影片時可降低黑邊，提升沉浸式觀影體驗。（圖／記者周淑萍攝）

新尺寸有望吸引更多人

▲三星目前同時布局小摺疊、傳統書本式摺疊及不同尺寸的大摺疊產品，讓使用者不必被迫接受單一機型。（圖／記者周淑萍攝）

Flip8變化相對有限 最大賣點仍是外型

三星22日發表Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra及Galaxy Z Flip8三款摺疊新機，面對三款不同定位的新機，該怎麼選？3C達人廖阿輝接受訪問時表示， Z Fold8新螢幕比例更適合追劇、看電影與閱讀漫畫，Z Fold8 Ultra有更完整的鏡頭、電池及快充規格，實用性更高。Z Fold8此次最大變化是換上全新5.5吋10：16封面螢幕，及7.6吋4：3內頁螢幕。廖阿輝指出，雖然新機整體尺寸由大變小，但實際觀看多媒體內容時，顯示畫面反而可能更大。他解釋，多數YouTube及電影內容採用16：9比例，過去較接近正方形的摺疊內頁螢幕，播放影片時上下區域容易被浪費；Fold8改變螢幕比例後，影片可呈現得更接近滿版。不過，廖阿輝也點出Galaxy Z Fold8僅配置兩顆後置鏡頭，影像規格與定位更高的Galaxy Z Fold8 Ultra存在差距，他表示，若使用者特別重視相機功能，可能更適合直接選擇Ultra版本。至於Galaxy Z Fold8新增的My FanCam（專屬聚焦）等功能，廖阿輝認為，這類功能確實增加拍攝便利性，但實際使用頻率仍因人而異。對經常觀看演唱會、拍攝偶像直拍的族群而言較具吸引力，一般消費者是否會經常使用，則仍有待觀察。談到Galaxy Z Fold8 Ultra，廖阿輝認為，新機可視為前代的延續與升級，在重量沒有明顯增加的情況下，機身耐用性與螢幕平整度也進一步改善。他特別點名兩項最實用的升級，分別是電池容量增加與45W有線快速充電。Galaxy Z Fold8 Ultra電池容量提升至5000mAh，同時終於支援45W快充，解決過去摺疊手機電池容量與充電速度較保守的問題。針對Galaxy Z Fold8的全新尺寸能否擴大摺疊機市場，廖阿輝給出肯定答案。他認為，市場普遍預期蘋果未來可能推出相近比例的摺疊手機，在此之前，三星已率先提供新的尺寸選擇，對不打算購買蘋果產品的消費者而言，也多了一款替代方案。三星目前同時布局小摺疊、傳統書本式摺疊及不同尺寸的大摺疊產品，讓使用者不必被迫接受單一機型。至於Galaxy Z Flip8，廖阿輝認為，這一代整體變化相對有限，產品核心仍是輕巧、外型及時尚感。相較Fold8的新比例與Fold8 Ultra的電池、快充及相機升級，Flip8最主要的吸引力仍是輕薄外型，對於重視自拍、外型設計、社群拍攝及小巧收納的使用者來說，Flip8仍是三款新機中最容易展現個人風格的選擇；但若追求規格升級幅度，Fold8及Fold8 Ultra會更有感。