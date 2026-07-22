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美股週三（22日）開盤後主要指數齊跌，但幅度不大，道瓊工業指數隨後就拉回漲盤。由於中東局勢持續緊張，國際油價上漲，投資人等待更多企業財報公布，華爾街觀望氣氛濃厚。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲107.65點或0.21％；標普500指數下跌5.09點或0.07％；那斯達克指數下跌90.253點或0.35％；費城半導體指數下跌32.24點或0.26％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.6％、 輝達微跌0.0096％，美光下跌1.2％、SanDisk下跌2.2％，SK海力士ADR股價也下跌3.6％，SpaceX股價下跌1.05％。根據《CNBC》報導，國際布蘭特原油期貨上漲近3％，突破每桶94美元，創下一個多月來新高。美國西德州原油期貨也上漲了超過2％，來到每桶超過86美元。美國連續11天空襲伊朗，國務卿盧比歐表示伊朗「對談判並不認真」，並稱美國將「採取必要措施來保護我們自身的利益以及我們盟友的利益」。對交易員來說，最擔心的是油價上漲可能導致美國聯準會（Fed）升息來應對通膨壓力。另一方面，Google母公司Alphabet、IBM、微軟、特斯拉、Meta等企業將在近期陸續公布最新財報，投資人期待從中找出關於AI支出、雲端需求、企業預算以及下半年的市場展望等最新進展的線索。AI熱潮帶來的基礎設施和軟體的強勁需求，是否能夠繼續支撐整個科技產業的高估值，是華爾街最關心的問題。分析師赫爾曼（Julia Hermann）表示，「第二季財報季正逐漸進入高峰，但由於多數超大規模雲端業者財報尚未揭曉，市場仍在等待關鍵的明確指標，以了解AI投資究竟是如何實現變現，並轉化為未來的資本支出」。