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▲屏東縣政府宣布116年起補助符合資格長者健保費自付額，採免申請、自動比對方式辦理。（圖／屏東縣府提供）

為照顧縣內長者健康、減輕家庭經濟負擔，屏東縣政府宣布自116年1月1日起正式實施老人健保費自付額補助政策。凡符合資格的屏東縣長者，健保保險費自付額將由縣府編列預算補助，並採跨機關資料自動比對方式辦理，符合資格者無須提出申請，即可直接享有補助，落實便民服務。縣府表示，補助對象為設籍屏東縣滿1年以上，年滿65歲以上長者（原住民55歲以上），且最近一年綜合所得稅核定稅率為5%（含）以下者。補助金額以全民健康保險法第六類第二目被保險人保險費自付額為上限，現行每月最高補助826元；若實際自付金額未達826元，則依實際應繳金額核實補助。社會處指出，縣府每月將透過跨機關系統主動比對符合資格名單，並提供中央健康保險署辦理保費減免，補助金額將直接反映於投保單位保險費計算表及繳費單，長者及家屬毋須臨櫃申辦，也不用提出任何申請文件，大幅簡化行政程序。縣府提醒，由於健保費採隔月繳納，116年1月收到的健保費繳費單屬115年12月份保費，仍須依規定自行繳納；自116年2月起，符合資格者即可於繳費單上直接看到補助減免金額，享受縣府照顧長者的福利措施。