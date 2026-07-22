我是廣告 請繼續往下閱讀

日清歷時5年研發！「冷水泡麵」5分鐘重現Q彈口感

▲冷水泡麵第一波推出了兩款口味，分別是香辣泡菜風味、雞鹽檸檬風味。（圖／NISSIN官網）

冷水泡麵立刻誕生新吃法！鮮奶、純茶都成為新基底

▲許多吃過冷水泡麵的老饕都認為，麵體真的很Q彈。（圖／Youtube）

泡麵問世至今約60年來，用熱水沖泡已經成為刻板印象。不過，日本知名泡麵廠商「日清食品（NISSIN）」近期發表了震撼業界的劃時代新品，只需加入冷水靜置 5 分鐘即可享用，成為夏天拯救食慾的新救星，7月20日開賣之後也立刻吸引大批台灣旅客跟風試吃潮。日清食品官方在7月20日發布全新商品與技術資訊，為了徹底解開夏日想吃泡麵卻怕熱的痛點，研發團隊歷經長達 5 年的精細實驗，終於成功開發出擁有獨家專利技術的「冷水復原製法（コールドリハイド製法）」。這項技術打破了傳統泡麵必須以沸水沖泡的物理限制，搭配專為冷水開發的獨家麵體，消費者只要在杯中注入約 5 度至 10 度的冷藏水，靜置等待 5 分鐘後，麵條便能完美恢復兼具嚼勁與滑順的極佳口感，增加便利性與降溫效果兼具，而且用熱水泡反而會讓麵體糊掉。冷水泡麵第一波推出了兩款口味，售價都是285 日圓（約折合新台幣 57 元），第一種口味是「香辣泡菜風味（ピリ辛キムチ味）」以鮮美雞肉精華為濃郁基底，完美融合了泡菜特有的酸辣口感，尾韻十足，配料部分除了保留日清最經典標誌性的「謎肉」外，還加入了香濃泡菜、雞蛋與蔥花，帶來過癮的夏日開胃感。第二種「雞鹽檸檬風味（鶏塩レモン味）」則巧妙融合了雞肉、柴魚與小魚干（煮干）三種鮮味基底，並注入清新怡人的檸檬香氣，湯頭極其清爽，配料更包含嫩滑的蒸雞肉塊、雞蛋、蔥花以及鮮豔的紅甜椒。由於冷水就能泡開增加了便利性，更讓大批老饕立刻動起腦筋，引爆了一連串「創意吃法」實驗，例如，香辣泡菜風味，就有老饕以冷牛奶或無糖豆漿替代冷水，增加湯頭濃郁口感同時降低辣度，讓味道更加美味。雞鹽檸檬口味則有台灣、香港網友嘗試注入「冰無糖綠茶」，驚呼茶香與檸檬雞湯底極其協調，甚至還有人加入無糖氣泡水增加爽脆口感，創造出絕無僅有的夏日消暑體驗。吃過冷水泡麵的過來人，也紛紛在社群上分享新奇體驗，「冷水泡麵卻能泡開，用熱水反而會糊掉，所以這是此杯麵的特色和技術之處」、「冷水泡麵吃起來真的好Q彈，會愛上」、「以後夏天就吃這碗了」。