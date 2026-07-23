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傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾分別在兩支不同球隊奪下4座NBA總冠軍，對於目前仍在考慮是否重返邁阿密熱火的詹姆斯（LeBron James），他不但沒有任何負面評價，反而出面力挺。無論詹姆斯最終去哪裡，全聯盟都知道那支球隊將成為冠軍競爭者。有些人可能會批評這位明星前鋒是為了「追逐戒指（ring-chasing）」而轉隊，但歐尼爾最近為詹姆斯辯護，明確表示追逐冠軍才是唯一重要的事情。歐尼爾在接受《ExtraTV》訪問時表示：「當我們職業生涯接近尾聲時，我們意識到一旦退役就再也不能打球了。所以你絕對不會想在退休後才說：『我當初應該這樣做，應該那樣做。』我認為他還有2到3年的巔峰期。所以，他試圖加入一支能讓他再贏得一座總冠軍的球隊，我對此表示讚賞。」他進一步強調：「這才是最重要的。很多酸民稱之為『追逐戒指』，但沒錯，你本來就應該追逐戒指，因為如果你追求並成功獲得了戒指，這就是我們所說的偉大。那些沒有成就偉大的人才會說這叫追逐戒指，因為他們自己從未達成過偉大的成就。」歐尼爾確實有資格說這番話。在他輝煌的職業生涯中，他曾效力過籃球史上最頂尖的幾支球隊。從1999年到2002年，他在洛杉磯湖人完成了3連霸。在這段王朝之後，他於2005-2006賽季效力邁阿密熱火時再次奪冠。那一年，他出賽59場，場均貢獻20.0分與9.2個籃板。在季後賽期間，他場均拿下18.4分與9.8個籃板。全世界都在等待詹姆斯的決定。他吸引了全聯盟眾多球隊的興趣，但從一開始到現在，只有4支球隊保持著高度關聯性。邁阿密熱火與克里夫蘭騎士、費城76人以及金州勇士同在競爭行列中。目前尚不清楚詹姆斯何時會做出決定，但只要他尚未簽約，邁阿密熱火就仍有機會。