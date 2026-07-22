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2026年FIFA世界盃足球賽順利落幕，擁有台灣地區轉播權的愛爾達體育家族於今日（22日）對外發布打擊盜版的消息。愛爾達表示，在世足賽舉辦期間共查獲高達15679起侵權事件，並針對部分惡意侵權案件正式採取法律訴訟，展現捍衛正版權益的決心。為宣示維權決心，愛爾達體育家族特別於官方臉書粉專發文，將這份戰果歸功於24小時不間斷蒐證的團隊，聲明原文如下：「最後給交代：總結本次FIFA世界盃™查獲侵權行為共計15679案，部分惡意侵權行為，已走訴訟程序中，請給本公司24小時維權小組、看不見的幕後英雄一個掌聲。接下來9月起愛知-名古屋亞運維權任務將再起，再次呼籲社會大眾一起支持正版、唾棄盜版。」愛爾達的聲明公開後，隨即在網路上獲得廣大迴響與支持。網友與球迷紛紛表示，本屆賽事正版訂閱方案相當親民，只需數百元，完全沒有收看盜版的藉口，期盼業者不要僅止於口頭警告，必須嚴格執法。愛爾達呼籲，若大眾普遍投機選擇盜版，長遠來看將嚴重破壞台灣體育轉播生態，進而導致願意斥資投入轉播成本的商業媒體日漸減少。隨著9月愛知-名古屋亞運即將登場，愛爾達的維權行動不會停歇，呼籲全民共同維護良好的轉播環境，自律拒絕盜版影音內容。訂購愛爾達OTT或Hami Video等合法串流平台，都是用實際行動支持國內少數願意投入巨資轉播的商業體育媒體。