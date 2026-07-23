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曾因「AB合約」風波偷走蔡阿嘎3000萬的前員工蘿拉，神隱了一段時間後終於找到了新工作，她現在加入桃園一家由網紅「賢哥」經營的二手車行，而老闆也在日前受訪，表示自己錄取蘿拉前並不知道對方背景，但他並不在乎對方過往，認為每個人總有不一樣的過去。根據《ETtoday》報導，車行老闆賢哥透露，面試時並不知道蘿拉有AB合約爭議，是錄取後才從新聞得知她的背景，不過賢哥並不介意對方的過去，「我這兩年也經歷過不少風雨」，認為每個人都有重新開始的機會，表示雙方現還在磨合階段。賢哥的公司相當重視蘿拉，除了安排她負責社群經營外，還提供車方便她上下班，根據了解，蘿拉與老闆娘互動融洽，私下已經跟姐妹一樣，有了蘿拉的加入，公司社群確實有明顯的成效，帳號已經增加了3萬粉絲。