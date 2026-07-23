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港星謝賢7月16日因肺炎病逝，自他淡出螢光幕後身體狀況一直是大眾關注焦點，據悉，他在2025年就出現記憶力急速退化的症狀，完全不記得多年老友，晚年的生活靠3名保母照料。根據港媒報導，謝賢在2025年患有認知障礙，TVB視帝夏雨、演員姜彬、郭峰等謝賢在演藝圈的好友都證實此事，直到他過世前，失智的症狀越來越嚴重，每天的生活起居靠3名保母輪番照顧。謝賢最後一次公開露面是在今年4月，當時有粉絲在太平山頂咖啡店巧遇他，謝賢身形消瘦，穿著紅色Adidas夾克，親切地和粉絲打招呼。謝賢的前妻甄珍也曾透露，兩人最後一次見面是2021年，當時謝賢就以輪椅代步，記憶力也大不如前了。沒想到今年7月，謝賢因肺炎陷入昏迷，送進加護病房，撐著最後一口氣等謝霆鋒回香港，父子倆見了最後一面才離開。家屬也低調辦理喪事，謝賢的遺體以本名「謝家鈺」名義在7月20日火化。