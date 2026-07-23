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美加墨世界盃落幕，阿根廷在決賽中不敵西班牙屈居亞軍。然而，賽後阿根廷球員的一系列舉動引發了歐美主流媒體的強烈抨擊，指責其「缺乏風度」且「對冠軍不敬」。對此，阿根廷知名體育媒體《TyC Sports》記者安德烈斯·布爾戈（Andres Burgo）撰寫長文為國家隊護航，不僅暗指西班牙球員挑釁在先，更痛批外界對阿根廷存在嚴重的「雙重標準」與道德綁架。在決賽落敗後，阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）、莫利納（Nahuel Molina）與教練團成員阿亞拉（Roberto Ayala）等人在賽後與對手發生了肢體與言語衝突。對此，布爾戈在文中雖然承認這幾位阿根廷成員的反應「確實難稱光彩、也不應被合理化」，但他隨即將矛頭轉向對手，為球員開脫：「極有可能（甚至幾乎可以斷定），是西班牙球員先前用言語相激、挑釁在先，才導致了後續的衝突。」文章指出，過去一個多月來，一股「反阿根廷情緒」始終瀰漫在賽事中。起初外界抹黑阿根廷是靠著裁判與VAR的黑箱操作獲勝，陰謀論破滅後，如今又在阿根廷輸球時充當「道德裁判」。布爾戈舉出四強賽的例子反擊外界的雙重標準，首先是四強賽英格蘭中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）輕拍阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）的臉頰時，外界選擇了沉默。雖然巴爾科可能有對其言語挑釁，但這次事件情況可能也相同。另外布爾戈也質疑，當英格蘭門將皮克福德朝著阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）所在的看台高聲慶祝時，也沒有人跳出來指責這是「勝者失態」。他抱怨，外界彷彿預設了一套劇本，導致阿根廷「贏球時不被允許痛快慶祝，輸球時也不被允許體面離場」。針對阿根廷球員在西班牙捧起大力神盃時，選擇背對頒獎台走向己方球迷看台致意的行為，同樣遭批為「缺乏體育精神」。布爾戈對此辯護道，在阿根廷人的足球觀念裡，「鮮少有比直面他人喜悅更為煎熬的事情」。他反問，2022年阿根廷擊敗法國奪冠時，也沒有人去苛責經歷窒息式落敗的法國球員是否對勝利者笑臉相迎。「每個人都在用各自的方式處理失落，無論阿根廷球員是否注視了西班牙人的慶典，這都絲毫不構成對冠軍的不敬。」文章最後總結，主帥斯卡洛尼在賽後第一時間就已表明「西班牙配得上這座獎盃」，呼籲外界在足球世界裡應「各自安好」，尊重落敗方的傷痛，而不是自以為有權利要求對方低頭順從。