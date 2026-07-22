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飯店半價、樂園免費 旅遊禮包優惠力度空前

戰後重建觀光信心 官方砸重金救產業

為挽救受到中東局勢動盪打擊的觀光產業，杜拜政府近日推出一項全新的旅遊振興計畫。凡是在10月31日前邀請海外親友前來杜拜旅遊的在地居民，即可獲得總價值超過3000迪拉姆（約新台幣2.6萬元）的各項旅遊折扣與禮遇，希望藉由「親友牌」拉抬入境旅客數量。根據《法新社》報導，杜拜經濟暨旅遊部透過表示，正式啟動名為「杜拜邀請函」（A Dubai Invite）的宣傳活動，呼籲在地居民化身為「城市大使」，邀請遠方的至親好友前來體驗杜拜魅力。根據杜拜政府官網資訊，居民只要在「Visit Dubai」官方網站填寫欲邀請的親友名單，即可獲得一系列高額折扣。包括高檔酒店55％的住宿折扣、水上樂園與遊樂園的免費門票，以及多家知名餐廳的「買一送一」優惠。這項優惠機制旨在減輕居民陪同親友出遊時的消費負擔，實現主客雙贏。然而，這波促銷的背後，同時折射出這座曾經擁有「全球富豪天堂」美譽的奢華之都，正面臨前所未有的挑戰。阿拉伯聯合大公國夏季氣溫動輒突破攝氏50度，本就是傳統的旅遊淡季。然而，今年初爆發的伊朗戰爭，更重創了阿拉伯聯合大公國長期塑造自己為「安全避風港」的形象，使觀光業陷入寒冬。雖然阿拉伯聯合大公國並非美伊對抗的主要戰場，但在美伊衝突期間，許多海灣地區國家均成為德黑蘭當局報復反擊的目標。杜拜部分地標性建築如朱美拉棕櫚島上的飯店以及帆船酒店（Burj Al Arab），皆曾遭受飛彈或無人機襲擊，導致國際遊客大規模逃離。儘管目前局勢不像戰爭剛爆發時那麼激烈，但飯店業者透露，如今的住房率仍高度仰賴在地消費力道支撐。與此同時，包括阿聯酋航空在內的當地航空巨頭，也於近期推出了全新的綜合旅遊保險計畫。搭乘阿聯酋航空前往杜拜的旅客，可以選擇加購這項最新保險，其最大特色在於保障範圍不受各國外交部發布的旅遊警示影響。