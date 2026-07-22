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▲曾昱磬國小曾在諸羅山盃以投手身份出賽，此役在台鋼大比分落後情況下登板投球，面對陳琥、江忠城、江坤宇投出三上三下。（圖片取自CPBLTV）

▲曾昱磬國小曾在諸羅山盃以投手身份出賽，此役在台鋼大比分落後情況下登板投球，面對陳琥、江忠城、江坤宇投出三上三下。（圖片取自CPBLTV）

中信兄弟今（22）日19：4大比分擊敗台鋼雄鷹，由於牛棚大失血，八局下半台鋼換上野手曾昱磬登板投球，兄弟則換上投手陳琥及江忠城打擊，兩人雖都未能敲出安打，但造成現場球迷十分興奮，歡呼聲四起，成為此役的另類焦點。中信兄弟今日前７局都有得分斬獲，先發9人都有安打表現，前三棒張士綸、張仁瑋、曾頌恩繳出「鐵支」4安成績，五局結束黃衫軍就打下13分。八局上台鋼攻擊時，轉播就拍到曾昱磬在室內牛棚熱身的畫面，由於台鋼前七局已用掉江承諺、陳宇宏、施子謙、韋宏亮、王躍霖5名投手，加上當時比數是4：19大幅落後，曾昱磬也在八局下登板。曾昱磬登板後，兄弟教頭平野惠一隨即上場更換代打，代打人選不僅讓兄弟休息室球員都露出笑容，場邊也發出驚呼，投手陳琥戴上頭盔及護具上場打擊。陳琥首球選掉曾昱磬136公里的壞球，第二球則打到左外野被接殺，不過壯碩的身材和力量讓台鋼外野手佈陣站位站得很深，不敢小覷。曾昱磬解決陳琥取得1個出局數後，平野惠一又上場更換代打，這次換上同樣是投手的江忠誠，江忠誠面對第一球同樣放掉沒有出棒，第二球擊出游擊方向滾地球出局，跑回休息室時隊友笑得十分開心與他擊掌。過去平野惠一也曾在大幅領先、逼出敵對球隊換上野手登板時做出這類調度，2024年8月21日在台南球場對上統一獅一役，九局兄弟11：4領先，面對上場投球的獅隊外野手林佳緯，他當時換上謝榮豪打擊，最終謝榮豪遭林佳緯三振出局。當時平野惠一受訪時曾說明調度原因，因為擔心打者打對方野手的球會導致擊球節奏亂掉或是被觸身球，所以才換上投手，並有告知謝榮豪站到最外側且不要揮棒。