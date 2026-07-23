我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她22日透過臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文透露，自己中午已住院治療。她表示，半夜三點突發菌血症，全身發抖長達半小時，甚至蓋了四條棉被保暖。儘管發燒高達40度，她仍以一貫的幽默態度面對病情，自嘲今年已經是第六次發病，簡直是練就了「九陽神功」。陳文茜在文中詳細描述了這次發病的狀況，指出這是「免疫治療後遺症」。她透露這次的菌血指數只有4.42，上次是9.89，兩次發病皆伴隨高達40度的高燒。她細數發病頻率，表示這已經是今年第六次，加上去年下半年的三次，讓她不禁苦中作樂，戲稱自己練成了「九陽神功」，還幽默地自我調侃了一句「厲害喔」。除了交代病情，陳文茜的貼文也流露對愛犬Shatoosh的深深牽掛。她親暱地稱呼對方為「我遠方的情人」，並打趣提到自己冷到蓋了四條棉被，「比妳的毛還厚」。對於因為住院必須取消下午的玩樂約會，她感到十分抱歉，連說了「I am so sorry 抱歉」。即使在病榻上，陳文茜仍寫下充滿詩意的溫暖字句安慰愛犬：「你要永遠記住，這個世界上的任何一次別離，終將以擁抱告終。」展現了她面對生死與疾病的豁達。文末，她也與 Shatoosh 打勾勾約定，承諾出院後要送上一桶茶茶小王子半糖燕麥冰淇淋作為補償。陳文茜堅強且樂觀抗病的態度，也讓許多關心她的粉絲感到不捨與敬佩。