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▲愛紗（左）今日出席全新打歌節目《我就是要》。（圖／年代提供）

金鐘影帝薛仕凌因涉嫌支付30萬元製造假病例逃兵，遭檢方求刑2年6個月。前團體「大嘴巴」成員愛紗今（22）日受訪時，透露雖然私下仍會聯絡，不過沒有特別關心此事，希望給對方一些空間，此外對於當年唱片公司的作法也不知情。昔日團員薛仕凌涉及閃兵風波神隱，愛紗今日出席全新打歌節目《我就是要》時透露自己一直都會默默關心對方，對方每次得獎她都會傳訊息祝賀。不過對於閃兵一事，愛紗表示當初不知情，目前也沒有特別聯絡或打擾對方，「我覺得這時候去打擾不知道好不好，給他空間會是比較好的事情。」至於是否替對方感到可惜？愛紗表示事件尚未落幕，自己沒有立場回答，「這部分自己先不回答，因為好多事情都還沒決定，覺得回答不該由她來說。」回顧整起事件，檢方指出薛仕凌當時利用虛假的中度高血壓診斷證明，成功取得免役資格。不過後續調查發現，他不僅曾聯絡不知情的劇組醫師協助背書，甚至還試圖透過聲明稿與媒體操作，將自己塑造成受害者。檢察官因此認定他態度惡劣，且毫無悔意，才會向法院具體求處重刑2年6個月。而雖然薛仕凌去年曾主動到案說明，但檢方認為，他其實是在收到消息後擔心遭拘提，才選擇投案，並非真正自首悔過。