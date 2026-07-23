我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝霆鋒（右）看爸爸以前受訪的畫面露出笑容。（圖／翻攝自微博）

港星謝賢本月16日過世，他生前就常常把死亡掛在嘴邊，把生死看得很淡，認為人總是要走過這一遭的，但其實他最放心不下的，是他的一雙兒女，謝霆鋒和謝婷婷，尤其謝霆鋒和他一樣走上離婚的道路，讓他苦喊這莫非是宿命？但謝霆鋒曾說，自己和爸爸是完全相反的人，爸爸可以什麼都沒有，什麼都不在乎，但他個性比較像媽媽，沒有安全感，所以要拼搏、要進步。謝霆鋒曾在節目中看一段謝賢受訪的VCR，謝賢提到，自己現在開的勞斯萊斯是兒子送的，雖然嘴上說不需要，沒錢加油，但其實心裡很開心，最後也說想要長壽一點，享受一下兒子的孝心再走。謝霆鋒看了之後笑著搖頭，虧爸爸是老頑童，主持人魯豫大讚謝賢的心理狀態，認為可以保持這樣滿好的，謝霆鋒說，「像他這樣的，啥都沒有，就是朋友多，我完全是他的相反，我就像我媽媽，特別沒有安全感，所以我們要拼搏，要進步，什麼都是在防備的，妹妹就跟爸爸一樣，天掉下來，再說。」謝霆鋒也曾對謝賢說「我愛你」並承諾要帶他遊山玩水，結果謝賢開玩笑要他趕快，「不然我要去找我爸爸了。」而如今謝賢真的離開了，雖然人都是要經歷生離死別，但回頭看還是有無盡的感慨。