性格男神高明駿闊別台灣26年攜全新巡演回歸，宣布將於10/23登ZEEP NEW TAIPEI 舉辦「誰說我不在乎」台北場演唱會。出道38年首次在台灣舉辦大型個唱，高明駿感性表示：「台北始終是我歌唱生涯的起點，對我來說就像家一樣的存在。」今年62歲的他，依舊保養得相當好，在粉絲心中仍是男神。
昔受封「異域男神」高明駿久違露面仍是男神
高明駿入行至今發過9張錄音室專輯，當年以〈年輕的喝采〉、〈誰說我不在乎〉多首金曲紅遍全台，其招牌沙啞嗓音及陽剛粗獷的大男孩形象深植人心，加上緬甸華僑出身的背景，不僅受封為「異域男神」，更讓他成為「行走的費洛蒙」始祖。
消失台灣樂壇26年 高明駿感性：台北像家一樣
消失台灣樂壇26年的高明駿，此次帶著個人首次巡演重磅回歸，第一站就選在自己音樂生涯起點台北開唱，對他來說可說別具意義，更是一場回歸音樂初心的圓夢之旅，他感性表示：「儘管這些年不常在螢光幕前出現，但台北始終是我歌唱生涯的起點，對我來說就像家一樣的存在！」只要想到歌迷，就像是想到家人一樣暖心。
而高明駿開唱的消息一出，立即掀起大批歌迷湧入社群留言直呼：「終於等到你」、「26年真的等太久了。」面對鐵粉引頸期盼，高明駿開心表示：「真的很久不見，謝謝大家還記得我！很開心能藉著演唱會唱歌給你們聽，與你們再次相聚。」被問到首次在台舉辦個人演唱會，是否會準備特別驚喜彩蛋？高明駿語帶玄機地表示：「這一次肯定要有，大家不妨猜猜看特別來賓是誰？」讓粉絲期待不已。
儘管近年以家庭及生活為重心而鮮少出現在螢光幕前，但高明駿私下仍透過爬山、跑步來訓練肺活量及體力，即使年過60歲仍相當有活力。對此他透露自身的凍齡秘訣正是自己培養了幾十年的興趣嗜好「徒步旅遊」，表示沿路慢慢欣賞風景，不但能訓練體力，還能讓自己心情開心愉悅，一舉兩得。
誰說我不在乎 高明駿2026演唱會-台北站
演出日期： 2026 /10 / 23 (五)
■演出時間： 18:20 開放陸續入場 / 19:00 開演
■演出地點： Zepp New Taipei (宏匯廣場-新北市新莊區新北大道四段3號8樓)
■購票方式｜遠大售票系統--全場採實名制購票
■票務： 遠大售票系統
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高明駿入行至今發過9張錄音室專輯，當年以〈年輕的喝采〉、〈誰說我不在乎〉多首金曲紅遍全台，其招牌沙啞嗓音及陽剛粗獷的大男孩形象深植人心，加上緬甸華僑出身的背景，不僅受封為「異域男神」，更讓他成為「行走的費洛蒙」始祖。
消失台灣樂壇26年的高明駿，此次帶著個人首次巡演重磅回歸，第一站就選在自己音樂生涯起點台北開唱，對他來說可說別具意義，更是一場回歸音樂初心的圓夢之旅，他感性表示：「儘管這些年不常在螢光幕前出現，但台北始終是我歌唱生涯的起點，對我來說就像家一樣的存在！」只要想到歌迷，就像是想到家人一樣暖心。
而高明駿開唱的消息一出，立即掀起大批歌迷湧入社群留言直呼：「終於等到你」、「26年真的等太久了。」面對鐵粉引頸期盼，高明駿開心表示：「真的很久不見，謝謝大家還記得我！很開心能藉著演唱會唱歌給你們聽，與你們再次相聚。」被問到首次在台舉辦個人演唱會，是否會準備特別驚喜彩蛋？高明駿語帶玄機地表示：「這一次肯定要有，大家不妨猜猜看特別來賓是誰？」讓粉絲期待不已。
儘管近年以家庭及生活為重心而鮮少出現在螢光幕前，但高明駿私下仍透過爬山、跑步來訓練肺活量及體力，即使年過60歲仍相當有活力。對此他透露自身的凍齡秘訣正是自己培養了幾十年的興趣嗜好「徒步旅遊」，表示沿路慢慢欣賞風景，不但能訓練體力，還能讓自己心情開心愉悅，一舉兩得。
誰說我不在乎 高明駿2026演唱會-台北站
演出日期： 2026 /10 / 23 (五)
■演出時間： 18:20 開放陸續入場 / 19:00 開演
■演出地點： Zepp New Taipei (宏匯廣場-新北市新莊區新北大道四段3號8樓)
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