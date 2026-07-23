今（23）日迎來24節氣中的大暑，是一年中天氣最炎熱、陽氣最盛的時節。中醫師張鈺鈞提醒，此時應把握節氣養生，透過清熱解暑、養心運動、午休養心、三伏貼、夏季湯品等5大重點，並做好防曬、補水預防中暑。另一方面，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大暑也是運勢轉折點，5大生肖將迎來好運，下半年掌握主動權。
大暑節氣養生秘訣
清熱解暑：多吃清熱生津的食物，如西瓜、綠豆、冬瓜、苦瓜、絲瓜等，幫助身體降溫解暑。
養心運動：墊腳抬手運動，可以加強小腿循環、活絡心經、心包經。
午休養心：大暑時節宜「養心」，中午小憩20分至30分鐘，有助恢復體力，減少心煩氣躁。
三伏貼：透過溫熱藥餅敷貼穴位，可以改善虛寒、過敏體質，增強免疫力，幫助身體適應季節變化。
夏季湯品：烏梅汁可生津止渴、安神除煩、調和脾胃；四神湯可健脾去濕、強健脾胃。
小心中暑：做好防曬，補足常溫水，預防「陽暑」；避免頻繁進出冷氣房，冷氣溫度不要太低；若一次喝下過量冰品，忽冷忽熱可能引發「陰暑」。
大暑到！5大王者生肖 掌握下半年主動權
國際天星命理風水專家邱彥龍指出，2026年大暑，不論大環境或個人內心都容易陷入動盪不安、想要重新開始的情況，但有5大王者生肖，已經正式掌握下半年主動權，其中屬蛇者財運與自我價值大為提升；屬馬者有強大的自我更新能量；屬虎者則創意跟表現力大爆發；屬狗者適合遠行、前往異地或跨領域發展；屬龍者對細節的掌握力，將成為最大競爭力。
Top1： 蛇
屬蛇的朋友，在大暑期間，是十二生肖中財運與自我價值提升最明顯的生肖，過去一段時間，你可能覺得自己付出不少，得到的回報卻不成比例，或者明明具備能力，卻一直沒有被合理看待。進入大暑後，這種局面有機會慢慢改變，你會開始明白，真正的財富不只是努力工作，而是讓自己的能力、名聲、資源與服務，變成別人願意付費的價值。
Top2： 馬
屬馬的朋友，這段時間有強烈的能量自我更新，過去沒有說完的事情、沒有處理好的關係，以及曾經錯失的機會，可能重新回到你的面前。
Top3： 虎
屬虎的朋友，這段期間非常有爆發力，你的創意、表現欲、感情需求與冒險精神都會被放大，如果運用得好，這16天可能創造亮眼作品、賺到偏財、獲得流量或遇到強烈桃花，若失去控制，也可能因投資、感情或娛樂消費而受到傷害。
Top4： 狗
這段期間容易在遠方、進修、法律、文化、教育、宗教、出版或不同領域的人身上，找到新的機會，你原本可能被眼前問題困住，但只要願意換一個角度，就會發現答案並不在原本的圈子裡。
Top5： 龍
屬龍的朋友，這段期間很適合靠溝通、知識、分析、寫作、教學、行銷、顧問與專業能力創造收入，你可能不是最耀眼的人，但你有能力看出別人忽略的細節，這正是你這16天最大的競爭力。
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清熱解暑：多吃清熱生津的食物，如西瓜、綠豆、冬瓜、苦瓜、絲瓜等，幫助身體降溫解暑。
養心運動：墊腳抬手運動，可以加強小腿循環、活絡心經、心包經。
午休養心：大暑時節宜「養心」，中午小憩20分至30分鐘，有助恢復體力，減少心煩氣躁。
三伏貼：透過溫熱藥餅敷貼穴位，可以改善虛寒、過敏體質，增強免疫力，幫助身體適應季節變化。
夏季湯品：烏梅汁可生津止渴、安神除煩、調和脾胃；四神湯可健脾去濕、強健脾胃。
小心中暑：做好防曬，補足常溫水，預防「陽暑」；避免頻繁進出冷氣房，冷氣溫度不要太低；若一次喝下過量冰品，忽冷忽熱可能引發「陰暑」。
國際天星命理風水專家邱彥龍指出，2026年大暑，不論大環境或個人內心都容易陷入動盪不安、想要重新開始的情況，但有5大王者生肖，已經正式掌握下半年主動權，其中屬蛇者財運與自我價值大為提升；屬馬者有強大的自我更新能量；屬虎者則創意跟表現力大爆發；屬狗者適合遠行、前往異地或跨領域發展；屬龍者對細節的掌握力，將成為最大競爭力。
Top1： 蛇
屬蛇的朋友，在大暑期間，是十二生肖中財運與自我價值提升最明顯的生肖，過去一段時間，你可能覺得自己付出不少，得到的回報卻不成比例，或者明明具備能力，卻一直沒有被合理看待。進入大暑後，這種局面有機會慢慢改變，你會開始明白，真正的財富不只是努力工作，而是讓自己的能力、名聲、資源與服務，變成別人願意付費的價值。
Top2： 馬
屬馬的朋友，這段時間有強烈的能量自我更新，過去沒有說完的事情、沒有處理好的關係，以及曾經錯失的機會，可能重新回到你的面前。
Top3： 虎
屬虎的朋友，這段期間非常有爆發力，你的創意、表現欲、感情需求與冒險精神都會被放大，如果運用得好，這16天可能創造亮眼作品、賺到偏財、獲得流量或遇到強烈桃花，若失去控制，也可能因投資、感情或娛樂消費而受到傷害。
Top4： 狗
這段期間容易在遠方、進修、法律、文化、教育、宗教、出版或不同領域的人身上，找到新的機會，你原本可能被眼前問題困住，但只要願意換一個角度，就會發現答案並不在原本的圈子裡。
Top5： 龍
屬龍的朋友，這段期間很適合靠溝通、知識、分析、寫作、教學、行銷、顧問與專業能力創造收入，你可能不是最耀眼的人，但你有能力看出別人忽略的細節，這正是你這16天最大的競爭力。