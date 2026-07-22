尤其本季累積142打席情況下，僅被三振13次，被三振率9.15%，勝過聯盟93%球員，整體打擊型態與兄弟「隊魂」王威晨相似。

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張士綸被三振率僅9.15% 勝過聯盟93%球員

作為每場打最多打席的第一棒，張士綸被三振率僅9.15%，建立在揮空率（Whiff%）同樣為相當出色的13.5%之上，幾乎不會被三振的特性，搭配.336的場內球安打率（BABIP），讓他成為平野惠一近期最安心的首棒人選。

具備頂尖球棒控制力 反向安打成招牌

面對速度較快的直球用巧打，看得較清楚、軌跡較大的球則更多勇於嘗試拉打，創造更多進壘破壞力，為張士綸本季打擊策略。

缺失的部分在於長打破壞力不足，本季33戰貢獻41支安打，僅有6支長打，純長打率.062低於聯盟平均，強擊球率也僅18.5%，上述數據都與每次打進場內，有60%形成滾地球高度相關。