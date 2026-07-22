中信兄弟今（22）日19：4慘電台鋼雄鷹，開路先鋒張士綸6打數4安打、包辦4分打點、跑回3分，幾乎一人為比賽定調。張士綸本季自5月登上一軍後，正式破繭而出，截自22日賽後，合計出賽33場、打擊率上升至3成15、1轟與15分打點，OPS+高達120，尤其本季累積142打席情況下，僅被三振13次，被三振率9.15%，勝過聯盟93%球員，整體打擊型態與兄弟「隊魂」王威晨相似。
張士綸被三振率僅9.15% 勝過聯盟93%球員
現年21歲的張士綸，去年因為撲壘右肩脫臼，整季在一軍僅有2場出賽機會，本季5月因內野傷兵潮被拉上一軍，他把握機會打出好表現，33場出賽中就有11場雙位數安打，直接坐穩開路先鋒。
根據《野球革命》數據顯示，張士綸各項進階數據幾乎都排在聯盟前列，作為每場打最多打席的第一棒，張士綸被三振率僅9.15%，建立在揮空率（Whiff%）同樣為相當出色的13.5%之上，幾乎不會被三振的特性，搭配.336的場內球安打率（BABIP），讓他成為平野惠一近期最安心的首棒人選。
具備頂尖球棒控制力 反向安打成招牌
張士綸強大的球棒控制力也讓人印象深刻，往往能用各種方式，將好球帶邊緣甚至以外的球碰成安打，已經成為張士綸本季打擊日常。根據《中職進階數據網站》，張士綸強擊球率僅18.5%，甚至未達聯盟平均，卻能繳出高於聯盟平均20%的輸出火力，足見其「巧打」破壞力。
另一方面，張士綸給人很會打反向安打的印象，攤開安打落點確實如此，有45.3%機率把球推成反向安打，反觀拉打比例僅25.9%，甚至低於中線的28.8%。
直球巧打、變化球更敢拉打 為其打擊策略
細看張士綸面對各球種打擊成績，在每次打擊有49.6%機率面對四縫線直球前提下，有45%會把球推到反向左外野，面對滑球、曲球拉打比例則明顯上升，分別來到41%與58%。面對速度較快的直球用巧打，看得較清楚、軌跡較大的球則更多勇於嘗試拉打，創造更多進壘破壞力，為張士綸本季打擊策略。
實際上，以張士綸現在繳出的打擊率相關數據來看，理應繳出比OPS+120更高的成績，缺失的部分在於長打破壞力不足，本季33戰貢獻41支安打，僅有6支長打，純長打率.062低於聯盟平均，強擊球率也僅18.5%，上述數據都與每次打進場內，有60%形成滾地球高度相關。
張士綸未來數據可能下滑 但無疑打出漂亮一季
綜合BABIP、滾地球率偏高、加上不愛選保送（本季僅7次保送）特性來看，未來隨著打席數增加，張士綸成績可能會迎來下滑，但以一位多功能內野工具人定位、同時能打出略高於聯盟平均的火力，已相當有價值。成長軌跡也類似於早年的王威晨，先靠防守爭取出賽機會、再證明其打擊，從中逐步成為打線中的不動核心。
況且，張士綸總能用手中的球棒「喬出」安打，搭配極具特色、鬆弛到不行的打擊準備動作，都已經讓他圈粉無數，成為百萬象迷的新寵兒，也讓兄弟內野未來數年，都添增一枚即戰力活棋。
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現年21歲的張士綸，去年因為撲壘右肩脫臼，整季在一軍僅有2場出賽機會，本季5月因內野傷兵潮被拉上一軍，他把握機會打出好表現，33場出賽中就有11場雙位數安打，直接坐穩開路先鋒。
根據《野球革命》數據顯示，張士綸各項進階數據幾乎都排在聯盟前列，作為每場打最多打席的第一棒，張士綸被三振率僅9.15%，建立在揮空率（Whiff%）同樣為相當出色的13.5%之上，幾乎不會被三振的特性，搭配.336的場內球安打率（BABIP），讓他成為平野惠一近期最安心的首棒人選。
具備頂尖球棒控制力 反向安打成招牌
張士綸強大的球棒控制力也讓人印象深刻，往往能用各種方式，將好球帶邊緣甚至以外的球碰成安打，已經成為張士綸本季打擊日常。根據《中職進階數據網站》，張士綸強擊球率僅18.5%，甚至未達聯盟平均，卻能繳出高於聯盟平均20%的輸出火力，足見其「巧打」破壞力。
另一方面，張士綸給人很會打反向安打的印象，攤開安打落點確實如此，有45.3%機率把球推成反向安打，反觀拉打比例僅25.9%，甚至低於中線的28.8%。
直球巧打、變化球更敢拉打 為其打擊策略
細看張士綸面對各球種打擊成績，在每次打擊有49.6%機率面對四縫線直球前提下，有45%會把球推到反向左外野，面對滑球、曲球拉打比例則明顯上升，分別來到41%與58%。面對速度較快的直球用巧打，看得較清楚、軌跡較大的球則更多勇於嘗試拉打，創造更多進壘破壞力，為張士綸本季打擊策略。
實際上，以張士綸現在繳出的打擊率相關數據來看，理應繳出比OPS+120更高的成績，缺失的部分在於長打破壞力不足，本季33戰貢獻41支安打，僅有6支長打，純長打率.062低於聯盟平均，強擊球率也僅18.5%，上述數據都與每次打進場內，有60%形成滾地球高度相關。
張士綸未來數據可能下滑 但無疑打出漂亮一季
綜合BABIP、滾地球率偏高、加上不愛選保送（本季僅7次保送）特性來看，未來隨著打席數增加，張士綸成績可能會迎來下滑，但以一位多功能內野工具人定位、同時能打出略高於聯盟平均的火力，已相當有價值。成長軌跡也類似於早年的王威晨，先靠防守爭取出賽機會、再證明其打擊，從中逐步成為打線中的不動核心。
況且，張士綸總能用手中的球棒「喬出」安打，搭配極具特色、鬆弛到不行的打擊準備動作，都已經讓他圈粉無數，成為百萬象迷的新寵兒，也讓兄弟內野未來數年，都添增一枚即戰力活棋。