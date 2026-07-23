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此次生產該批苦茶油共5024罐(1932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售。

「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售。2款共939罐(234.75 L)

苦茶油也爆致癌物超標 食藥署：帶回5件產品檢驗

▲食藥署與衛生局共同前往查核苦茶油業者，並由食藥署帶回5件產品檢體協助檢驗。（圖／食藥署提供）

新北衛生局及衛福部食藥署昨（22）日晚間、深夜分別發布新聞稿指出，「連淨綠色科技股份有限公司」於21日晚間自主通報製造的「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘 2.9μg/kg 不符規定。而新北衛生局與食藥署前往查核，食藥署表示，已帶回5件產品檢體協助檢驗。針對「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標，新北衛生局會同衛福部食藥署昨日前往現場查核，經查業者，其餘產品均未販售並予以封存。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，相關苦茶油產品由連淨公司生產，於棉花田生機園地和統一生機健康有機超市等通路販售。新北市政府衛生局已要求業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品。而連淨公司表示，於通報新北市政府時，即主動通知其下游業者將相關產品下架回收。劉芳銘提到，因同製程總共有7批相關產品，但目前業者自主抽驗並通報確認違規為其中1批次的產品，業者懷疑另一批也可能會有違規情況，同樣預防性下架、通報；另有5批則由食藥署帶回5件產品檢體協助檢驗。新北也已要求今日中午前下架完成。新北衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦也說，已命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。