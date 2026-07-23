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美國能源部發布正式公告，證實已與沙烏地阿拉伯簽署了核能合作協議，有分析認為，此事預計將在美國國會以及中東地區，引發不小的震盪。隨著中東緊張局勢持續，國際油價22日一度升破每桶95美元，加劇投資人對於通膨升溫的擔憂，美股承壓，主要指數大多收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，在美國對伊朗連續發動第11輪空襲後，國際油價持續攀升，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）批評伊朗沒有認真談判，重申美國將採取必要措施來保護自身及盟友的利益，美軍也會繼續保護荷姆茲海峽的航運。中東戰火未歇，華爾街密切關注石油市場，擔心油價波動可能會進一步推高消費品價格，並促使聯準會（Fed）做出升息決定。Globalt Investments的高級投資組合經理馬丁（Thomas Martin）坦言，通膨水平確實不低，聯準會能做的可能並不多，目前真正令市場擔憂的是，利率走向究竟會如何。22日收盤，美股道瓊指數微跌6.06點或0.012%，收52218.58點；那斯達克指數下跌146.30點或0.57%，收25690.90點；標普500指數下跌10.24點或0.14%，收7498.96點；費城半導體指數則上漲54.50點或0.44%，收12410.66點。油價部分，當天西德州原油 (WTI) 上漲約3%，每桶收在86.83美元；布蘭特原油則上漲約3.4%，每桶收在94.07美元，不只創1個多月以來的新高，盤中還一度突破95美元。與此同時，投資人也關注本週將陸續公布的美企財報，包含科技公司，評估對AI基礎設施和軟體的強勁需求，是否足以支撐整個科技產業的高估值。