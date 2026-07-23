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▲徐莉玲指控謝霆鋒（左）早在與張柏芝（右）離婚前就和王菲有聯繫。（圖／翻攝自微博＠禧盈財）

▲徐莉玲發文抹黑張柏芝，邱瓈寬直言這是造謠詆毀。（圖／翻攝自邱瓈寬臉書）

港星謝賢過世後，兒子謝霆鋒的女友王菲，無端被抹黑是害謝霆鋒和前妻張柏芝離婚的兇手。台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲昨（23）日晚間突然發文指控，王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，但她並未提出任何證據，這讓王菲前經紀人邱瓈寬看不下去，發文怒轟：「水軍，我看多了⋯欠揍成這樣的少呀⋯」徐莉玲昨晚突然在臉書寫下長文，說自己是張柏芝的粉絲，想對張柏芝說幾句話：「這些年你明明知道當年的離異原因都是謝霆鋒及王菲兩人在你們婚姻存續期間兩人聯手私下互通密謀對你造成的傷害，一直到近年王菲又找黑道及巫師做法對你進行身體、精神造成的恐怖傷害！逼到你身心俱疲才40幾（歲）就準備好了遺書，你還有什麼看不透、看不開的呢？」徐莉玲認為疼愛張柏芝的前公公謝賢走了，她可以選擇放下這段失敗的婚姻了：「你走出來吧！放過自己也放過你的孩子們，你們都太苦了，我們旁觀者都看不下去了！」她更期許張柏芝找到新的幸福：「世界有良心的好男人多得是！我們很多人都在集氣為你加油！」這篇貼文對王菲以及謝霆鋒的指控極為嚴厲，但徐莉玲並未提出任何證據，讓人看得一頭霧水，甚至有不少留言者一度以為她被盜帳號。作為王菲出道初期的推手、前經紀人邱瓈寬也看不下去，在臉書發文回擊徐莉玲：「這是假帳號？真造謠詆毀？共同朋友們可以出來辨釋（辨識）一下？」邱瓈寬表示「水軍」她看多了，但第一次看到欠揍成這樣的，喊話要同事們趕快針對此事處理。而徐莉玲的抹黑貼文截至今日上午6點仍未刪除。回顧張柏芝、謝霆鋒、王菲這段錯綜複雜的感情關係。謝霆鋒19歲時就與王菲交往，兩人幾度分合後，謝霆鋒又改和張柏芝在一起並於2006年結婚，但最後在2011年以個性不合為由，選擇離婚。張柏芝之後獨自帶著兩個孩子生活，謝霆鋒則和王菲在2014年世紀大復合，並一路交往至今，在一起的時間比謝霆鋒與張柏芝的婚姻還要長久。