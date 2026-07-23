在美國期中選舉前的關鍵時刻，聯邦眾議院於當地時間週三（22日），以216票比214票的微弱差距，通過了一項高達950億美元的預算案，由共和黨主導，旨在為伊朗戰爭提供資金，並推動白宮的核心優先政策。然而，由於黨內保守派對於預算案內容仍有顧慮，加上民主黨強烈反對，在參議院的前景仍充滿變數。
綜合《CNN》、《美聯社》等外媒報導，這項預算案有4大核心，分別是：
1. 國防與軍事支應（600億美元）： 直接撥給五角大廈，用於支應軍事需求。
2. 國家安全需求（130億美元）： 用於其他相關國家安全項目。
3. 農民經濟援助（120億美元）： 用於協助因川普關稅政策而遭受打擊的美國農民。
4. 《拯救美國法案》（SAVE America Act、包含保障美國選民資格法案，100億美元）：由川普總統（Donald Trump）大力推動，旨在要求民眾於聯邦選舉登記投票時，必須出示可證明的美國公民身分文件，以及附照片的身分證件，以防止非法投票。
目前，美國兩黨針對此案的交鋒相當激烈，主要圍繞在國防需求vs.國內民生的衝突，隸屬於共和黨的眾議院議長強生（Mike Johnson）選擇繞過民主黨，以政黨動員的方式推動法案。眾議院預算委員會主席阿林頓（Jodey Arrington）直言，這筆資金是「完成任務所需的彈藥」；軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）也強調，這筆資金是確保美軍戰備與國家安全的必要條件。
民主黨則痛批川普政府，將巨額預算投向對伊朗的戰爭，罔顧民生，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）砲轟共和黨「寧可剝奪飢餓兒童與老人的食物，也要維持川普的戰爭機器」；黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）則質疑，這些資源原本可用於降低美國民眾的生活負擔，卻被拿去打仗。
美伊衝突延燒，五角大廈面臨資金缺口
美軍對伊朗的軍事行動已進入第4個月，國會至今未明確授權使用武力，也未能阻止空襲行動持續，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日表示，美軍自今年2月重啟對伊朗軍事行動以來，累計戰爭支出已達375億美元（約新台幣1.2兆元），較上一次公開估算增加近80億美元，顯示戰事成本正快速擴大。
此外，隨著美軍陣亡人數上升，民調顯示，美國民眾對於目前的伊朗戰略，大多抱持保留甚至反對態度。這份950億美元的預算案，能否順利在參議院過關，將是川普政府與共和黨國會領袖面臨的下一道嚴峻考驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 國防與軍事支應（600億美元）： 直接撥給五角大廈，用於支應軍事需求。
2. 國家安全需求（130億美元）： 用於其他相關國家安全項目。
3. 農民經濟援助（120億美元）： 用於協助因川普關稅政策而遭受打擊的美國農民。
4. 《拯救美國法案》（SAVE America Act、包含保障美國選民資格法案，100億美元）：由川普總統（Donald Trump）大力推動，旨在要求民眾於聯邦選舉登記投票時，必須出示可證明的美國公民身分文件，以及附照片的身分證件，以防止非法投票。
目前，美國兩黨針對此案的交鋒相當激烈，主要圍繞在國防需求vs.國內民生的衝突，隸屬於共和黨的眾議院議長強生（Mike Johnson）選擇繞過民主黨，以政黨動員的方式推動法案。眾議院預算委員會主席阿林頓（Jodey Arrington）直言，這筆資金是「完成任務所需的彈藥」；軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）也強調，這筆資金是確保美軍戰備與國家安全的必要條件。
民主黨則痛批川普政府，將巨額預算投向對伊朗的戰爭，罔顧民生，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）砲轟共和黨「寧可剝奪飢餓兒童與老人的食物，也要維持川普的戰爭機器」；黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）則質疑，這些資源原本可用於降低美國民眾的生活負擔，卻被拿去打仗。
美伊衝突延燒，五角大廈面臨資金缺口
美軍對伊朗的軍事行動已進入第4個月，國會至今未明確授權使用武力，也未能阻止空襲行動持續，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日表示，美軍自今年2月重啟對伊朗軍事行動以來，累計戰爭支出已達375億美元（約新台幣1.2兆元），較上一次公開估算增加近80億美元，顯示戰事成本正快速擴大。
此外，隨著美軍陣亡人數上升，民調顯示，美國民眾對於目前的伊朗戰略，大多抱持保留甚至反對態度。這份950億美元的預算案，能否順利在參議院過關，將是川普政府與共和黨國會領袖面臨的下一道嚴峻考驗。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。