東協（ASEAN）外長會議本週在菲律賓的馬尼拉舉行，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中國外交部長王毅在期間展開會談，除了討論中國國家主席習近平9月的訪美行程以外，還談到台灣、對台軍售等議題。
根據中國外交部聲明，王毅針對近期美中一系列互動，嚴正闡明中國立場，要求美國尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則，切實管控矛盾分歧，解決中國正當關切，讓美中關係的「機會之年」能照進現實。雙方也就近期的國際熱門區域議題交換了意見。
而在美國國務院公布的、盧比歐與傳媒問答的環節內容稿，有外媒問到美國對台軍售的問題，對此盧比歐回應稱，去年年底已經有一筆有史以來最大的單筆軍售，所以並非什麼都沒發生，至於另一筆已經通知國會，還在內部審查中。
在被問到為何仍在審查時，盧比歐表示，原因有很多，包括美國必須審視自身庫存，還必須確保承諾提供給各方的物資援助到位，所有這些因素都會產生影響，美國必須在自身需求以及對其他國家的承諾之間取得平衡，在這種背景下，對大宗軍售進行審查是很正常的。
盧比歐也提到中國持續派遣海警船，在台灣周邊海域活動一事，不利維持台海及區域和平穩定，亦不符合雙方致力建立穩定關係的方向，強調美國將持續在國際海域航行，致力維護航海自由以及盟邦承諾，並繼續對中國、菲律賓在南海的衝突表達關切。
盧比歐還補充說，地緣政治和外交政策的困難，在於如何管控分歧，避免做出任何有損國家利益的事，也要避免為世界帶來可能的災難性後果，美中一旦發生衝突，無論是經濟還是其他，都會對全球產生巨大影響，所以即便分歧存在，美中之間也必須維持對話。
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而在美國國務院公布的、盧比歐與傳媒問答的環節內容稿，有外媒問到美國對台軍售的問題，對此盧比歐回應稱，去年年底已經有一筆有史以來最大的單筆軍售，所以並非什麼都沒發生，至於另一筆已經通知國會，還在內部審查中。
在被問到為何仍在審查時，盧比歐表示，原因有很多，包括美國必須審視自身庫存，還必須確保承諾提供給各方的物資援助到位，所有這些因素都會產生影響，美國必須在自身需求以及對其他國家的承諾之間取得平衡，在這種背景下，對大宗軍售進行審查是很正常的。
盧比歐也提到中國持續派遣海警船，在台灣周邊海域活動一事，不利維持台海及區域和平穩定，亦不符合雙方致力建立穩定關係的方向，強調美國將持續在國際海域航行，致力維護航海自由以及盟邦承諾，並繼續對中國、菲律賓在南海的衝突表達關切。
盧比歐還補充說，地緣政治和外交政策的困難，在於如何管控分歧，避免做出任何有損國家利益的事，也要避免為世界帶來可能的災難性後果，美中一旦發生衝突，無論是經濟還是其他，都會對全球產生巨大影響，所以即便分歧存在，美中之間也必須維持對話。