今（23）日正逢節氣大暑，根據氣象專家吳德榮表示，白天各地天氣依舊炎熱，全台高溫達36、37度。而熱帶性低氣壓TD13預估將於明（24）日增強為紅霞颱風，並持續朝西北西方進行，並於明日下午開始通過巴士海峽，暴風圈將掃過台灣南側海域，週六、週日（25、26日）受到颱風外圍雲系影響，中部、東部、東南部、南部都得注意降雨。
紅霞颱風最快明晨生成！最新路徑曝光：暴風圈掃台灣南側海域
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於明（24日）晨發展為第12號輕颱「紅霞」，持續往西北西進行，並於明下午至週六（25日）通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域，並在週日（26日）凌晨登陸廣東一帶。
吳德榮分析，根據最新歐洲式系集模擬的平均路徑亦顯示類似的預測。「路徑潛勢預測圖」的紅框及各別成員的分布，皆顯示預測路徑的「不確定性」。應密切觀察可能的微調、及影響程度的改變。
今大暑全台高溫！週五晚起變天：周末幾乎全台有雨：下到發紅
今日正逢大暑節氣，今、明（23、24日）兩天水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今日各地氣溫如下：北部23至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度。
但明（24）日傍晚起東半部降雨機率大幅提高。週六、週日（25、26日）輕颱「紅霞」外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大、東部、東南部及南部注意雨勢，中部偶有局部陣雨，北部受影響最小，白天氣溫仍偏高。
等到下週一、二（27、28日）時，因偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。下週三、四（29、30日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於明（24日）晨發展為第12號輕颱「紅霞」，持續往西北西進行，並於明下午至週六（25日）通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域，並在週日（26日）凌晨登陸廣東一帶。
今大暑全台高溫！週五晚起變天：周末幾乎全台有雨：下到發紅
今日正逢大暑節氣，今、明（23、24日）兩天水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今日各地氣溫如下：北部23至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度。
等到下週一、二（27、28日）時，因偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。下週三、四（29、30日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。