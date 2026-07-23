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▲蘿拉遭爆轉戰二手車行後，近日被捕捉蹲地洗車的畫面。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（23）日的娛樂新聞搶先看，二伯自創品牌「HAHABABY」抄襲爭議持續燒，昨日再引第6家日牌發聲，女裝巨頭「UN3D.」總公司「MARK STYLER」表態已整理相關證據內容給該品牌，將會做進一步判斷；蔡阿嘎前員工蘿拉遭爆轉戰二手車行，近日還被捕捉蹲地洗車的畫面；謝賢過世後，台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，突指控謝霆鋒女友王菲無端遭抹黑對張柏芝下咒搶謝霆鋒，讓王菲前經紀人邱瓈寬忍不住發文反擊。網紅二伯自創品牌「HAHABABY」抄襲爭議持續延燒，其中一件女裝的「極簡系列-大人背心寬褲」，也被質疑抄襲「UN3D.」。對此，被稱為日本女裝巨頭UN3D.的總公司「MARK STYLER」也在昨日發聲，表示已將相關證據內容交給UN3D.，將在確認內容後再做進一步判斷，這也是第6家發聲的日系品牌。而仔細對比兩款價格，HAHABABY的寬褲要價台幣1280元，UN3D.的則為12080元，價差竟高達10倍，讓網友全看傻。百萬YTR蔡阿嘎的前員工蘿拉，在二伯自創品牌「HAHABABY」爆出抄襲爭議後，引發外界關注。近日她遭爆已轉戰二手車行，還被捕捉蹲地洗車、從基層做起的畫面。而她的老闆也發聲，並對外界傳出公司有給她配車的傳聞做出否認。港星謝賢過世後，兒子謝霆鋒的女友王菲，無端被抹黑是害謝霆鋒和前妻張柏芝離婚的兇手。台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲昨日晚間突然發文指控，王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，但她並未提出任何證據，這讓王菲前經紀人邱瓈寬看不下去，發文怒轟：「水軍，我看多了⋯欠揍成這樣的少呀⋯」