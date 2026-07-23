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金州勇球星柯瑞（Stephen Curry）將於8月29日獲得提前續約資格。據NBA知名記者Evan Sidery報導，勇士球團預計將為這位現年38歲的傳奇球星提供一份2年1.367億美元的頂薪延長合約。雙方目前皆傾向完成續約，新合約預計將涵蓋至2028-29賽季，屆時柯瑞將年滿41歲。在2021年簽下4年2.15億美元的延長合約後，柯瑞已經連續10個賽季成為NBA最高薪球員，薪資超越詹姆斯（LeBron James）與約基奇（Nikola Jokic）等超級巨星。此外，柯瑞每年的代言收入估計高達1億美元。儘管外界不時有關於他即將退役的討論，但柯瑞在場上的身手依舊證明了他值得這筆投資。在2025-26賽季中，柯瑞代表勇士出賽43場例行賽，場均繳出亮眼數據，場均26.6分、3.6籃板、4.7助攻、1.1抄截，投籃命中率46.8%，三分命中率39.3%。就算年紀增長，柯瑞依然是聯盟中最頂尖的射手及前10大巨星，他的存在為勇士隊創造了無數機會。對於勇士球團而言，問題從來都不是柯瑞是否值得這筆錢，而是該如何為他打造出能再次奪冠的最佳陣容。上個賽季勇士隊僅取得37勝45敗的戰績，並在附加賽中遭到淘汰。顯然以目前的陣容結構，勇士已不再是冠軍競爭者。為此，勇士在今年夏天致力於改善輪替陣容。除了與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）續約外，目前的休賽季補強動作相對平靜。球團目前仍在等待勒布朗·詹姆斯做出決定，同時格林（Draymond Green）也尚未簽約，這讓球隊的未來充滿不確定性。不過，若柯瑞順利簽下這份2年延長合約，將為勇士爭取到更多時間，力拚生涯最後一次的總冠軍。各項跡象皆表明，柯瑞無疑是「終身勇士人」，要讓他離開舊金山幾乎是不可能發生的事。