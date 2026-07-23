中東戰火持續延燒，有外媒報導稱，美國情報機構正調查，自從2月底伊朗戰爭爆發以來，多起伊朗無人機襲擊美國中央情報局（CIA）位於海灣地區設施的事件，背後是否有俄羅斯的協助。
根據《路透社》引述多名熟悉情況的消息人士透露，至少有2處CIA據點曾於3月被擊中，包括位於沙烏地阿拉伯首都利雅德、設於美國大使館內的CIA站點，以及位於伊拉克東部的另一處設施。消息人士並踢爆，還有其他CIA據點亦遭到打擊。
美方之所以展開調查，是因為伊朗的攻擊行動，展現出比以往更高的精準度，部分遭鎖定的目標更涉及CIA的秘密設施，由於這些據點的位置通常都被高度保密，所以美國情報界開始評估，伊朗是否獲得來自外部的情報或技術支援。
報導提到，調查方向包括：俄羅斯是否曾向伊朗提供目標情報、協助提升無人機導航能力，或分享其他有助於提高打擊精度的軍事技術等等。一份西方情報機構的初步評估認為，伊朗部分升級版「見證者」（Shahed）無人機，可能整合了俄羅斯提供的衛星導航技術，使其命中率有所提升。
近年，俄羅斯與伊朗持續深化軍事合作與交流，伊朗曾向俄羅斯提供大量無人機，用於對烏克蘭的戰爭。美國情報界認為，如果這次俄羅斯確實提供情報或技術支援，將代表2國合作已從武器供應與技術交流，進一步擴展至直接支援軍事行動。
不過，報導指出，美國情報人員也在研究另一種可能性，伊朗不排除是透過自身情報蒐集能力，掌握美國在中東的相關目標，而非依賴俄羅斯協助。截至目前為止，白宮、CIA均拒絕評論相關調查內容，俄羅斯與伊朗政府也未回應外媒置評的請求。
《路透社》也補充道，所有相關資訊仍處於情報分析與調查階段，美國仍在持續蒐集證據，以釐清俄羅斯是否扮演任何角色，但部分分析人士認為，除了俄羅斯外，很少有國家有能力獲取這類敏感目標情報，並將其「武器化」以對抗美國。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美方之所以展開調查，是因為伊朗的攻擊行動，展現出比以往更高的精準度，部分遭鎖定的目標更涉及CIA的秘密設施，由於這些據點的位置通常都被高度保密，所以美國情報界開始評估，伊朗是否獲得來自外部的情報或技術支援。
報導提到，調查方向包括：俄羅斯是否曾向伊朗提供目標情報、協助提升無人機導航能力，或分享其他有助於提高打擊精度的軍事技術等等。一份西方情報機構的初步評估認為，伊朗部分升級版「見證者」（Shahed）無人機，可能整合了俄羅斯提供的衛星導航技術，使其命中率有所提升。
近年，俄羅斯與伊朗持續深化軍事合作與交流，伊朗曾向俄羅斯提供大量無人機，用於對烏克蘭的戰爭。美國情報界認為，如果這次俄羅斯確實提供情報或技術支援，將代表2國合作已從武器供應與技術交流，進一步擴展至直接支援軍事行動。
不過，報導指出，美國情報人員也在研究另一種可能性，伊朗不排除是透過自身情報蒐集能力，掌握美國在中東的相關目標，而非依賴俄羅斯協助。截至目前為止，白宮、CIA均拒絕評論相關調查內容，俄羅斯與伊朗政府也未回應外媒置評的請求。
《路透社》也補充道，所有相關資訊仍處於情報分析與調查階段，美國仍在持續蒐集證據，以釐清俄羅斯是否扮演任何角色，但部分分析人士認為，除了俄羅斯外，很少有國家有能力獲取這類敏感目標情報，並將其「武器化」以對抗美國。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。