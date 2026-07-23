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議員爆料：某國小可能1學期就吃了4次問題炊粉

新竹市府澄清：各級學校營養午餐均未使用問題批次炊粉

高虹安：校園食安沒有妥協空間 避免未經查證的訊息造成恐慌

新竹市衛生局5月底接獲台南市衛生局通報，多款炊粉驗出甲醛，隨即稽查並抽驗，目前業者已停業並回收至少7個批次的產品。不過，新竹市議員鄭美娟昨（22）日指出，根據民眾提供的資料，新竹市合計34所學校可能使用到甲醛炊粉，學童可能1學期就4度將毒物吃下肚。對此，新竹市政府駁斥，問題批次米粉未流入校園；市長高虹安也指出，新竹市各級學校營養午餐，沒有使用衛生局公告下架的問題批次米粉。針對甲醛炊粉流向，鄭美娟昨發文表示，根據家長提供的資料，有使用到出問題供應商提供食材的學校包含：東區17校、北區8校、香山區9校，合計34所學校。以新竹市東區某國小為例，這一學期就食用了4次可能有問題的炊粉。鄭美娟指出，從時間軸來看，5月30日台南市政府通報新竹市衛生局抽驗出含甲醛炊粉；6月3日、6月8日新竹市衛生局進行抽查；直到7月18日才公布問題批次。截至目前，回收率僅約2成，另外找不回的8成，很可能早已流向市民的肚子。而這8成是否流向機關、學校營養午餐，新竹市政府有責任徹底查清楚、向市民交代。鄭美娟更批，這起事件暴露的，不只是問題米粉，更突顯新竹市政府對學校營養午餐食安把關的螺絲鬆了。針對鄭美娟指控，新竹市政府昨則回應，針對炊粉食安事件，教育處已通知全市各校及團膳業者逐校、逐批清查食材履歷與進貨紀錄。經比對確認，新竹市各級學校營養午餐均未使用衛生局公告下架的問題批次米粉。市府指出，3家校園團膳業者中，僅蕓慶企業曾採購明好企業生產的米粉產品，但供應校園的產品均非問題批次，且具備完整產銷履歷與檢驗證明。供應校園的新竹水粉、新竹炊粉等4項產品，經第三方機構檢驗，甲醛全數未檢出。教育處表示，市府將持續配合衛生局及中央掌握查核資訊，若涉及校園食安風險，將立即停止使用、清查流向並依法辦理。市府也呼籲民眾勿散布錯誤資訊，若有故意造謠情形，不排除依法處理。高虹安也發文表示，針對炊粉食安事件，已完成全市校園營養午餐全面清查，逐校、逐批比對食材履歷、進貨紀錄及供應批號，確認各級學校均未使用衛生局公告下架的問題批次米粉。高虹安說，目前也已完成3家團膳業者追蹤查核，僅1家曾向明好企業採購米粉，但供應校園午餐的產品皆非問題批次，且經第三方專業機構檢驗，甲醛結果均為「未檢出」。高虹安強調，校園食安沒有妥協空間，若發現任何風險，將立即停止使用、全面清查並依法處理。也呼籲民眾以政府正式公布資訊為準，避免未經查證的訊息造成恐慌。