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▲謝賢嘴上說著許願是迷信，但私下又偷偷對許願池虔誠祈求，令人動容。（圖／微博＠一顆娛星）

▲謝賢與狄波拉離婚後仍能和平相處，也經常和兒女謝霆鋒、謝婷婷一起吃飯。（圖／微博＠叄份魚粥）

89歲港星謝賢過世，死訊震撼香港演藝圈，而他與謝霆鋒的父子情也再度受到外界關注。謝賢曾上謝霆鋒的節目《十二道鋒味》，兩人和女星阿Sa（蔡卓妍）一起去西班牙旅遊；謝賢坦言，自己活到這個年紀，已經不畏懼死亡，唯一放不下的就是謝霆鋒、謝婷婷這對兄妹，他更趁著旅遊空檔偷偷對許願池許願：「希望祢保佑謝霆鋒、謝婷婷兩個人過一個美好的人生」，逼哭觀眾。謝賢是香港演藝圈紅極一時的風雲人物，年輕時靠著帥氣又多金的形象，擄獲許多少女芳心，後來他娶了風華絕代的狄波拉，生下兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷。雖然他1995年時就選擇與狄波拉離婚，但與兩個小孩和狄波拉的感情依舊很不錯，老了以後也經常在鏡頭前誇讚兒女。謝賢10多年前更登上謝霆鋒的節目《十二道鋒味》，兩人一起去西班牙旅行，路過許願池時，謝霆鋒問爸爸要不要許願，謝賢嘴上說著這是迷信，但又趁謝霆鋒不注意時，悄悄來到池邊，虔誠地說：「我現在許個願，希望祢保佑謝霆鋒、謝婷婷兩個人過一個美好的人生。」父愛溢出螢幕，讓不少觀眾為之動容。後來謝賢與謝霆鋒坐在船上與阿Sa聊天，阿Sa誇讚謝賢幽默風趣，心態又很年輕，謝霆鋒身邊所有朋友都很喜歡他。謝賢則笑說自己平時其實很無聊、很寂寞的：「我已經過了10幾年寂寞的生活了，但是不要緊，我已經快要去找我爸爸了。」謝賢突然淡定地提到生死，讓阿Sa接不上話，謝霆鋒見狀則笑說，謝賢在家其實經常這麼說，自己已經聽習慣了。謝賢接著又表示，自己活到這個年紀，已經看淡很多事情，唯一放不下的是謝霆鋒跟謝婷婷：「這個是我的真心話。」由此可見他真的很愛小孩。阿Sa也在一旁鼓勵謝霆鋒即時說愛，把握時間跟爸爸告白，謝霆鋒這才害羞地說了一句：「爸，我愛你」，現場氣氛溫馨感人。如今謝賢因肺炎病逝，這段父子情深的互動已成追憶。據港媒報導，謝霆鋒與謝婷婷得知父親病重，都第一時間回到香港，見爸爸最後一面，送他最後一程。謝賢看到兒女現在生活圓滿，想必心中也已沒有遺憾了。