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距離NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定投入自由市場並離開洛杉磯湖人已經過去4周，全聯盟仍在屏息以待他的最終決定。據最新消息指出，詹姆斯陣營原本上週就準備好宣布新東家，卻因為不滿遭到聯盟催促，而決定刻意推遲官宣時間。引述體育記者貝斯金（Andy Baskin）的報導，詹姆斯與其經紀人保羅（Rich Paul）對聯盟的干涉感到相當不滿，這也剝奪了他們對下一步動向的主導權。貝斯金透露：「根據可靠消息來源，詹姆斯的團隊上週原本已經準備好要發布聲明了。但隨後有人開始對他們指手畫腳。我聽到的詞是『被激怒』，他們對聯盟總裁一直施壓要求盡快做出決定感到非常惱火。」面對外界的催促，詹姆斯陣營的態度轉為強硬：「你知道嗎？我們自己會決定什麼時候讓大家知道詹姆斯的去向。」因此，他們最終選擇了暫緩宣布，將主導權緊緊抓在自己手中。現年41歲的詹姆斯，其自由市場爭奪戰至今仍未有明確的領跑者。儘管近期有消息指出他重返東區的可能性大增，但包含克里夫蘭騎士、邁阿密熱火以及費城76人在內的潛在下家，目前都還沒能獲得絕對優勢。其中，作為詹姆斯發跡地的騎士隊，一直渴望他能鳳還巢並帶領球隊再度衝擊總冠軍。然而，由於詹姆斯的決定不斷延宕，騎士隊被迫暫停了休賽季的相關運作，包含爭取哈登（James Harden）的重大交易與合約談判。如果詹姆斯最終選擇加盟其他球隊，騎士隊在鎖定其他補強目標的進度上將受到嚴重影響。目前唯一可以確定的是，詹姆斯將會在2026-27賽季回歸球場。但在聯盟高層的密切關注下，詹姆斯陣營堅持要按照自己的步調，在最完美的時機公布這項將影響聯盟版圖的重大決定。