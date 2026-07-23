我是廣告 請繼續往下閱讀

「不主動動員」不等於沒人去 中彰投遊覽車已陸續成團

藍白發起「我是人，我反毒台」725凱道大遊行，政治工作者周軒日前挖苦，台中藍白陣營對外都宣稱「鼓勵參加不動員」，看起來畏畏縮縮。但據了解，國民黨台中市黨部10部遊覽車早已額滿，南投募集9部、彰化2部，報名情況都相當踴躍。若再加上議員、立委各自號召支持者，中彰投地區預估至少有50部遊覽車將北上參與。中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨將於25日在凱達格蘭大道舉辦大遊行，抗議政府處理食安事件失當。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都公開號召民眾上街，但有媒體報導，國民黨台中市黨部及市議會黨團皆採「不動員」策略。周軒因此質疑，藍白陣營似乎不願替盧秀燕全力催票，台中本陣的動員顯得保守，癥結應在立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣個人的意向。不過，實際情況並非外界所稱「不動員」。據了解，國民黨各縣市黨部早在蔣萬安、盧秀燕宣布舉辦725大遊行隔天（20日），便已向黨中央回報遊覽車募集情形。其中，台中市黨部規劃10部、南投9部、彰化2部。台中市黨部副主委陳明振表示，不是不動員，而是「不主動動員」，10部遊覽車早已額滿，但市黨部經費有限，無法再受理報名，因此請有意參加的民眾自行前往。除了黨部系統，藍白民代也各自展開號召。據了解，台中市32席國民黨市議員原則上每人至少安排一部遊覽車，立委也各自負責支持者動員。以市議員黃馨慧、立委廖偉翔母子為例，兩人都將出席凱道活動，合計動員2部遊覽車。整體估算，中彰投地區至少將有50部遊覽車北上，實際參與人數可望再向上增加。