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中國提供台灣青年一站式求職求學平台「台青e家」

陸委會：拉攏台灣青年 小心個資被蒐集運用

中國國台辦昨（22）日宣布「台青e家」服務平台已上線，提供台灣青年赴中交流、求學、實習、就業及創業等資訊。對此，陸委會昨也示警，該平台提供履歷投遞及報名功能，恐成為中共蒐集台灣青年個資、進一步運用或施壓的工具。中國國台辦發言人張晗表示，「台青e家」平台已於7月15日上線，並在旗下「中國台灣網」首頁設置入口，分為「來實習」、「找工作」、「去交流」及「選學校」四大部分。其中，「來實習」及「找工作」彙整對台實習與就業職缺，供台灣青年線上檢索及投遞履歷；「去交流」提供研習、參訪、社會實踐及創業培訓等活動資訊，「選學校」則整合大陸大學對台招生政策、報考管道與科系介紹，官方稱可提供「一站式服務」。陸委會昨則回應，近年中國青年失業率居高不下，「十五五規劃」甚至要求企業、特別是國有企業，在政府補貼下擴大招聘，並引導大學畢業生前往西部、鄉村或基層投入扶貧及社會服務，以解決就業問題。陸委會批評，中國自身就業情況困難，卻「打腫臉充胖子」拉攏台灣青年，並提醒「台青e家」具備線上投遞履歷、報名等功能，恐被中共用來蒐集、掌握台灣青年個資，進一步運用或施壓，風險極高。