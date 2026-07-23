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▲勇士以2年4000萬美元的合約與波爾辛吉斯續約（包含第二年的球員選項）。（圖／取自金州勇士 X）

▲巴特勒正從右膝前十字韌帶（ACL）撕裂手術中復原的巴特勒。勇士期盼他能在下半季回歸，幫助球隊重返季後賽行列。（圖／取自金州勇士X）

金州勇士目前仍保留著球隊名額，等待「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的最終決定。然而，據球隊內部消息人士透露，若詹姆斯最終選擇加盟其他球隊，勇士隊的「B計畫」可能不會像讓詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）聯手那樣佔據各大媒體頭條，甚至可能不會有任何重大交易。球隊將寄望於波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）和巴特勒（Jimmy Butler）三位老將恢復、並發揮作用。《ESPN》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）在周三的《NBA Today》節目中，將勇士隊的「B計畫」形容為「無聊」且「穩定」。他解釋道，球團已經準備好保持財務彈性，並主要以去年僅拿下37勝的陣容核心來迎接新賽季。史萊特直言：「聽著，他們要帶回那支拿下37勝的核心陣容。表面上聽起來並不怎麼樣，對吧？畢竟那只是西區第10名。」據史萊特報導，勇士內部對簽下詹姆斯感到悲觀；若詹姆斯選擇其他爭冠球隊，勇士並不打算立刻將籌碼梭哈在另一位球星身上。這種克制的態度可能會讓期盼勇士圍繞柯瑞進行最後一次「All-in」的球迷感到失望，但也反映出管理層試圖在柯瑞最後的巔峰期保持競爭力，同時避免犧牲掉未來重建的所有資源。勇士隊的B計畫，主要建立在「現有陣容能繳出更好表現」的期望上，3位老將是否能發揮出色，至關重要。勇士今年以2年4000萬美元的合約與波爾辛吉斯續約（包含第二年的球員選項），上季從亞特蘭大交易過來後，他在15場比賽中場均貢獻16.1分與5.3籃板。這位7呎2吋的長人具備外線與護框能力，能改變勇士的陣容，但他豐富的傷病史讓「健康出賽一整季」成為一大變數。勇士今夏以2年1400萬美元合約帶回老將霍福德，他上季僅出賽45場例行賽，場均繳出8.3分、4.9籃板與2.6助攻。而目前陣容中最大的疑問，在於正從右膝前十字韌帶（ACL）撕裂手術中復原的巴特勒。勇士期盼他能在下半季回歸，幫助球隊重返季後賽行列。史萊特指出：「如果他們能從續約的波爾辛吉斯身上得到更多幫助，加上去年經常受傷的霍福德...這聽起來有很多的『如果』，且高度依賴一群老將。」勇士顯然將希望寄託在老化陣容的健康好轉上，而非透過外部引進大量天賦。斯萊特強調，勇士的長期計畫並未完全侷限於柯瑞剩餘的奪冠窗口。他坦言：「勇士長期計畫的一部分正是著眼於『後柯瑞時代』。大家都以為科爾（Steve Kerr）回來後，球隊會為了這幾年送出所有選秀籤，但實際上並非如此。」勇士在下個賽季之後，僅有3490萬美元的保障薪資。這樣無負擔的財務狀況能讓他們在未來自由市場中保持競爭力，或在交易中吃下球星的大合約。儘管外界不斷呼籲交易選秀籤換取即戰力，勇士依然保留了頂級選秀資產。他們在今年6月用首輪第11順位挑選了全能前鋒亞克塞爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg），而非將其當作交易老將的籌碼。