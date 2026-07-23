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🔹標準版（Standard Edition）： 文班亞馬（Victor Wembanyama）

🔹豪華版（Deluxe Edition）： 克拉克（Caitlin Clark）

🔹特仕版（Ultra Edition）：羅斯（Derrick Rose）

NBA人氣電玩《NBA 2K》正式公布《NBA 2K27》封面球星，由聖安東尼奧馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）獲選為標準版封面人物，不僅成為隊史首位登上《NBA 2K》封面的球員，也是繼傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位擔任封面人物的中鋒。雖然已經創下紀錄，不過文班亞馬顯然還不滿意，接受《The Athletic》訪問時表示：「就像我生涯所有成就一樣，我希望它們來得更早。」今年對文班亞馬而言堪稱瘋狂的一年，他不僅以史上最年輕且「全票通過」姿態勇奪NBA年度最佳防守球員（DPOY），更在季後賽展現宰制力，繳出場均23.8分、10.9籃板、3.5助攻的神級數據，一路率領馬刺隊殺進2026年NBA總冠軍賽。雖然最終沒能奪冠，但他的攻守天賦已經展露無遺。在接受美媒《The Athletic》專訪談到登上2K封面時，文班亞馬再度展現出獨有的野心：「就像我職業生涯中的每一個成就一樣，我希望這一天能早點來。雖然一切都發生得很快，但我並不滿足，我希望它能更快一點。這絕對是一個重大的里程碑，很棒，但這已經完成了，繼續往下走。」談到自己在籃球世界的影響力急遽飆升，文班雅馬也坦言還在適應中：「我知道《NBA 2K》封面具有很大的文化意義。我現在慢慢感受到，自己在籃球世界裡占據的分量愈來愈重。不論是球迷，甚至批評我的人，都讓我感受到這一點。」除了文班雅馬霸氣降臨標準版，2K官方也同步公佈了豪華的跨世代封面陣容，今年一舉匯聚了三位不同時期的選秀狀元：曾經登上《NBA 2K13》封面的羅斯對於自己再度登上封面感性表示：「回看當年再看看現在擁有自己的專屬特仕版，這種感覺真的很瘋狂。這是一個激勵年輕球員的機會，告訴他們只要付出無數汗水，籃球終將給予你回報。」《NBA 2K》資深副總裁暨總經理Zak Armitage表示，文班亞馬、克拉克與羅斯都有著共同特質，就是對籃球近乎執著的熱愛，「文班亞馬重新定義了中鋒的可能性；克拉克改變了女子籃球的射程與打法；羅斯則重新詮釋了控球後衛的爆發力與韌性。他們永遠不會停止追求進步，這也是《NBA 2K27》的精神。」此外官方也宣布，《NBA 2K27》首支遊戲實機預告將於7月28日公開。