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國民黨團21日提案要求行政院暫停442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列今年度全部預算，軍工股漢翔、雷虎股價應聲倒下，沒想到隔天國民黨團大轉彎，改為「全數凍結」，經立法院會同意後，始得動支。黨團說，今年度各部會無人機常態預算達近193億，本次凍結的預算僅84億，證明凍結計畫，各部會仍有近200億預算執行業務，痛斥政院指控惡意造謠。國民黨團說，針對政院「無人載具統籌型計畫」未經核定即違法偷跑，國民黨團今決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院院會同意後，始得動支，同時要求行政院必須補齊法定程序。守法是政府的義務，不是權利，國民黨團嚴守法治底線，立場絕不妥協。國民黨團表示，綠營抹黑本黨團「刪光無人機預算」，完全與事實不符！事實上，2026年度各部會編列的無人機常態預算高達 192 億 8,446 萬元，而本次要求凍結的違法「統籌計畫」今年度編列數僅約 84 億元。這證明即便凍結此計畫，各部會仍有近 200 億元預算可執行業務，何來沒錢之說？政院的指控根本是惡意造謠。國民黨團說，「凍結」是為人民看緊荷包。本黨團已率先提出規模達 2,400 億元的無人機專法，6倍於行政院違法編列的預算，力挺產業的決心無庸置疑。呼籲行政院依法行政，盡速補正相關成本效益評估，並配合立院專法審查，才是解凍預算、推動無人機產業自主的正途。