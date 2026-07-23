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波士頓紅襪火燙氣勢持續延燒，台灣時間23日在芬威球場進行雙重賽首戰，以6：3擊敗巴爾的摩金鶯，豪取15連勝，追平1946年締造的隊史最長連勝紀錄。台灣好手鄭宗哲擔任先發第9棒、游擊手，全場3打數沒有安打，賽後打擊率降至2成56，但9局穩穩處理最後一顆出局球，替紅襪守住歷史性勝利。紅襪開賽便對金鶯先發投手克雷默（Dean Kremer）展開猛攻，1局下由德賓（Caleb Durbin）在滿壘時敲出帶有2分打點的一壘安打，接著杜蘭（Jarren Duran）再將球送往右外野，形成2分打點三壘安打，迅速取得4：0領先。金鶯雖在2局追回2分，杜蘭3局下再以高飛犧牲打送回第5分，個人單場進帳3分打點。拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）4局兩出局後，將球轟越芬威球場著名的「綠色怪物」，敲出本季第9轟，將領先擴大至6：2。紅襪左投班奈特（Jake Bennett）獲得打線充分支援，主投5.2局被敲9支安打、失掉3分，沒有投出任何保送，另送出4次三振，收下本季第6勝。史雷頓（Justin Slaten）接替投1.1局，惠特洛克（Garrett Whitlock）把守第8局，兩人都未讓金鶯越雷池一步。終結者查普曼（Aroldis Chapman）9局登板關門，雖讓打者擊出強勁滾地球，鄭宗哲仍在游擊區穩穩接住，再傳往一壘完成比賽最後一個出局數。查普曼收下本季第23次救援成功，生涯累積390次救援，也追平名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley），並列大聯盟歷史第9。鄭宗哲此役3打數未能敲安，打擊率下降至2成56，不過在守備端沒有發生失誤，並親手完成最後一個出局數。這也是他連續兩場在比賽尾聲替紅襪守下勝利，前一戰更曾以飛身美技接殺強勁平飛球，幫助球隊拿下第14連勝。紅襪此役獲勝後追平1946年締造的15連勝隊史紀錄。當年的紅襪由泰德·威廉斯（Ted Williams）領軍，最終以104勝50敗拿下美聯冠軍；如今這支一度跌至美聯後段的球隊，靠著驚人連勝重新殺回季後賽競爭行列，雙重賽晚場將挑戰隊史首次16連勝。