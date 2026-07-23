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根據西班牙《ABC報》（ABC）報導，2026年世界盃決賽雖然已經落幕，但阿根廷國內的餘波未平。近日，一名叫吉賽拉·桑切斯（Gisela Sanchez）的阿根廷球迷在知名請願網站「Change.org」上發起了一項聯名活動，要求國際足總（FIFA）安排世界盃決賽重賽，理由是決賽主裁判的執法表現「極具爭議且涉嫌腐敗」。目前已有5.7萬人聯署，但專家也坦言這種事情根本不可能發生。截至目前，已有超過5.7萬名阿根廷球迷在這份請願書上簽名。發起人吉賽拉·桑切斯聲稱，社群媒體上流傳的影片片段足以證明，當值主裁判「被收買了」，其判罰直接影響了比賽結果。請願書指出，裁判的多次判罰明顯偏袒西班牙隊，改變了比賽的自然進程。阿根廷球迷認為，這種「操縱」行為不僅是對球員和教練努力的踐踏，更是對全球足球運動的侮辱。他們呼籲FIFA本著透明公正的原則，在沒有「腐敗裁判」干預的情況下重賽，以「挽救足球運動的本質」。儘管阿根廷🇦🇷球迷群情激憤，但對於大多數中立觀眾和數據專家來說，比賽結果更多反映的是兩隊實力的差距。統計數據顯示，在那場決賽的120分鐘裡，西班牙隊狂轟20腳，而阿根廷隊僅有2次。另外，阿根廷隊全場竟然零射正，控球率阿根廷隊僅為35%。比賽中最大的爭議點在於阿根廷球員恩佐（Enzo Fernandez）因累計2張黃牌被罰下。雖然這引起了阿根廷人的不滿，但從規則角度看，裁判的判罰並無明顯誤判。想要讓FIFA下令重賽，難度堪比登天。根據規定，只有在裁判「故意違反規則」導致結果改變時，才可能考慮重賽。而裁判對犯規動作的「主觀判斷誤差」屬於裁判的絕對權威範疇，不能作為重賽理由。歷史上，世界盃級別賽事極少有重賽先例。最近的一次類似案例還要追溯到2005年世界盃外圍賽烏茲別克對陣巴林的比賽，當時是因為裁判嚴重理解錯規則才導致重賽。