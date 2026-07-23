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連勝文：食品風險防不勝防 執政者卻一副事不關己、不負責的態度

中聯致癌油風波延燒，台北市蔣萬安號召民眾725上凱道守護食安，台北市議員楊植斗等人近日更到凱道前絕食抗議，為遊行集會暖身，前國民黨副主席連勝文也到場關心。而針對這次致癌油事件，連勝文昨（22）日也揭露自身罹癌經歷，直言「看到毒油的報導，真的會嚇死」，看到執政者對毒油事件事不關己、沒有人要負責，也沒有看到多少人站出來替民眾說話，真的令人非常生氣。連勝文昨發文表示，對一個曾經的癌症患者而言，看到有關毒油的報導，真的會把人嚇死。他回憶，2009年底被診斷出腎臟惡性腫瘤，當時小兒子還有6個月才出生，突如其來的消息讓他六神無主，住院開刀、出院、拆線的過程也非常痛苦，因此不希望任何人經歷這種身心都要承受莫大痛苦的過程。他表示，手術後曾不斷思考病變原因，雖然醫生無法直接給出答案，但許多醫師與專家都告訴他，癌症的發生與個人的飲食有非常大的關聯性，也就是「You are what you eat」。因此，罹癌後他吃東西變得非常小心，太太也對居家飲食、食材、烹調方式及原料格外留意。不過，他指出，再怎麼小心，外出用餐或吃加工食品時，也不會知道餐廳或食品業者使用什麼油，再怎麼小心的人也不可能滴水不漏，全面攔截有毒的食材或原料，因此相信台灣絕大多數民眾可能都不知道自己已經吃到、或吃了多少次有致癌風險的毒油，這就是毒油的恐怖之處。連勝文認為，看到執政者對毒油事件一副事不關己，甚至「你吃到是你活該」的態度，沒有人要負責，也沒有看到多少人站出來替民眾說話，真的令人非常生氣。他也勉勵現在為毒油事件絕食的議員，強調自己的生命自己救、自己的健康也要靠自己捍衛，如果等到躺在病床上，才懷疑自己吃錯了什麼，或後悔沒有更加努力維護自己的健康，都已經太遲了。