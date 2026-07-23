AI持續高速發展，科技大廠對於運算力的需求不減反增，知名AI聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI，據悉已將截至2030年的算力開支預測，從先前的6000億美元，上調至7500億美元。
綜合《華爾街日報》等外媒報導，此次預算調升，反映出OpenAI為了開發並運作最新的AI模型，與多家雲端服務業者簽署新協議，積極搶佔市場上的巨量算力資源。
除了擴大雲端採購，OpenAI也開始跨足基礎設施的自主設計與建置，宣布計畫投資逾300億美元，在喬治亞州興建大型數據資料中心，整個工程建設周期持續至2032年，電力容量規劃將達到3.2吉瓦（gigawatts）。
報導提到，這是OpenAI首次主導大型數據中心的設計與施工，標誌著它正從單純的雲端「租戶」，轉變為基礎設施的開發者。而為了加快建置進度，OpenAI還挖角了曾在馬斯克（Elon Musk）的「xAI」擔任關鍵角色的梅奧（Brent Mayo），協助指導資料中心的建設。
不過，也有分析師提醒，7500億美元雖然標誌著OpenAI支出計劃的最新升級，但若營收成長跟不上支出承諾，有可能無法履行未來的運算合約。
在這之前，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾公開表示，OpenAI計劃在算力方面投入1.4兆美元，這一數字令觀察人士感到不安，財務長弗萊爾（Sarah Friar）隨後出面向投資人澄清，到2030年的實際預計支出約為6000億美元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導提到，這是OpenAI首次主導大型數據中心的設計與施工，標誌著它正從單純的雲端「租戶」，轉變為基礎設施的開發者。而為了加快建置進度，OpenAI還挖角了曾在馬斯克（Elon Musk）的「xAI」擔任關鍵角色的梅奧（Brent Mayo），協助指導資料中心的建設。
不過，也有分析師提醒，7500億美元雖然標誌著OpenAI支出計劃的最新升級，但若營收成長跟不上支出承諾，有可能無法履行未來的運算合約。
在這之前，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾公開表示，OpenAI計劃在算力方面投入1.4兆美元，這一數字令觀察人士感到不安，財務長弗萊爾（Sarah Friar）隨後出面向投資人澄清，到2030年的實際預計支出約為6000億美元。
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