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▲張柏芝認了已立好遺囑、遺照，壽衣也挑了。（圖／微博＠來一桶泡菜）

台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲昨（23）日晚間突然發文指控，王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，是害謝霆鋒和前妻張柏芝離婚的兇手，還讓張柏芝年紀輕輕就寫下遺書，但她並未提出任何證據，讓王菲前經紀人邱瓈寬怒轟「欠揍」。而張柏芝曾在節目中透露，寫遺書是因為不想以後走了，看到親人為了財產吵架，根據陸媒報導，張柏芝的身家粗估有10億元人民幣（約台幣44億元）。張柏芝曾在節目《一路繁花2》中透露自己已經請律師寫好遺囑，不希望死後看到家人為了錢發生爭執，她認為人總有一死，甚至連遺照、衣服都挑好了，當時她坦然的態度被粉絲大讚「人間清醒」，不少人欣賞她心態很正向。而張柏芝近年仍活躍於演藝圈，影視作品、綜藝節目和代言，收入非常可觀，根據陸媒報導，她在北京、上海和香港都有房地產，身家粗估有10億元人民幣（約台幣44億元）。徐莉玲昨晚在臉書以粉絲的身分喊話張柏芝：「這些年你明明知道當年的離異原因都是謝霆鋒及王菲，兩人在你們婚姻存續期間聯手，密謀對你造成的傷害，一直到近年王菲又找黑道及巫師做法對你進行身體、精神造成的恐怖傷害！逼到你身心俱疲才40幾（歲）就準備好了遺書，你還有什麼看不透、看不開的呢？」徐莉玲還說，最疼愛張柏芝的前公公謝賢走了，她也可以放下這段婚姻，要她放過自己，「你們都太苦了！」還期許張柏芝找到幸福，世界上有良心的好男人多的是。只是她並未提出證據，讓王菲的前經紀人邱瓈寬怒轟「欠揍」。