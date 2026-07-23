我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡生肖雞

▲屬雞的人運勢迎來「集中迴響期」，過去默默付出的努力、人情累積與堅持完成的小事，將有機會逐漸收到回報。（示意圖／翻攝Pexels）

🟡生肖猴

🟡生肖鼠

▲屬鼠者近期財運不是暴衝型，而是屬於慢慢墊高、穩步提升的走勢，可能透過加薪、合作機會或意外消息帶來收獲。（示意圖／取自Unsplash）

🟡生肖羊

🟡生肖牛

▲屬牛者好運並非突然爆發，而是長時間沉澱後迎來突破。近期可能在工作、事業上迎來新的進展。（示意圖／取自Pixabay）

大暑節氣於今（23）日到來，其象徵一年最熱的時刻，同時也是陽氣最旺盛之時，正是能量轉換、調整個人運勢的重要節點。根據《搜狐網》命理專欄指出，大暑到立秋前，屬雞的人運勢迎來「集中迴響期」。過去默默付出的努力、人情累積與堅持完成的小事，將有機會逐漸收到回報，可能有升遷、合作、訂單增加等好消息。屬雞者近期容易遇到貴人回頭、舊緣帶來新機會，先前看似沒有成果的付出，有機會在這段時間出現意外收獲。提醒屬雞者別小看自己的累積，耐心等待，好運正在發酵。大暑到立秋這段時間，屬猴的人運勢正進入「翻牌期」。屬猴者天生反應快、頭腦靈活，當機會出現時，往往比別人更能掌握先機。這段時間的好運不會主動送上門，而是要靠自己爭取。突如其來的邀約、臨時出現的任務，都可能藏著貴人與轉機，千萬別因為嫌麻煩或一時猶豫而錯過，只要勇敢接住機會，就有望開啟新的發展局面。大暑過後到立秋前，屬鼠的人財運迎來「結算期」。過去累積的所有努力、職場人脈與一切付出，可能在近期逐漸看到回報。此外，屬鼠者的財運不是暴衝型，而是屬於慢慢墊高、穩步提升的走勢，可能透過加薪、合作機會或意外消息帶來收獲，提醒屬鼠者留意近期與金錢相關的訊息，別錯過潛在機會。大暑到立秋前，屬羊的人運勢迎來「貴人拉升期」。近期好運不一定是自身主動爭取，而是透過以往累積的人緣與信任，獲得他人推薦與幫助。屬羊者平時積累的善意與付出，可能在這段時間轉化為新機會，不論是工作邀約、人脈拓展或財運提升，都有機會出現意外突破。提醒屬羊人保持好口碑，貴人可能正悄悄帶來轉機。大暑到立秋前，屬牛的人運勢迎來「加速期」。屬牛者過去穩定累積與長期努力，近期將逐漸感受到成果發酵，發展速度明顯提升。屬牛者好運並非突然爆發，而是長時間沉澱後迎來突破。近期可能在工作、事業上迎來新的進展，過去等待許久的機會，也有望開始啟動。