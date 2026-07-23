我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉若英（如圖）提前來到高雄品嚐許多在地美食。（圖／相信音樂提供）

歌手劉若英9月12日即將帶著《飛行日》巡迴演唱會再次前往高雄巨蛋開唱，二度登上高雄巨蛋二度完售，她說：「最開心的，不是完售，是知道你們都會來，912高雄見！一起好好練歌。」日前她也特地南下「場勘」的她，收集了不少後台美食，劉若英來到了白糖粿攤販，透露自己曾私下來買過，老闆娘說上回沒認出她，本人打趣笑說：「上次沒化妝。」讓老闆娘機智回答：「妳怎麼這樣，挖洞給人家跳，妳這樣不行，很難聊天。」劉若英將帶著升級版的《飛行日》前往高雄開唱，透露將有新的舞台驚喜、彩蛋曲目，讓粉絲們期待。劉若英開心地說：「上次大家給足我情緒價值，希望這次我能有更多呈現讓大家開心。」2023年劉若英首次高雄巨蛋開唱時，歌迷排字應援以及大合唱感動了她，並承諾大家會再來高雄。回想起那天，至今劉若英仍記憶猶新，她說：「這次返場就希望從高雄開始，在台上好自在的感覺，歌迷給我的反應，直接好像一起去旅行一起去吃小吃。」而日前她也特地南下場勘、收集後台美食，圓仔冰好吃到讓她搶先吃了兩碗。接著劉若英來到了白糖粿攤販，透露自己曾私下來買過，但老闆娘說上回沒認出她，而本人則打趣笑說：「上次沒化妝。」讓老闆娘機智笑回：「妳怎麼這樣，挖洞給人家跳，妳這樣不行，很難聊天。」一來一往逗笑大家。日前劉若英搶先造訪高雄，也與知名美食旅遊創作者豆比登合作拍攝影片，大啖在地美食。向來給人知性形象的她，不僅穿著輕便夾腳拖深入巷弄，更一路吃得津津有味，讓身為美食達人的豆比登也忍不住大讚：「奶姐真的很懂吃！」