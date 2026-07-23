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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（23）日賽前終於在客場對費城費城人之戰前進入牛棚，完成約兩週以來首次正式投球練習，共投31球，包含四縫線速球、二縫線速球、指叉球、曲球與橫掃球（Sweeper）等球種，為重返投手丘跨出重要一步。道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）直言球質看起來很不錯，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說，這次牛棚練投是非常重大的進展，「只要大谷認為自己已經準備好了，我們就會全力支持他。」大谷原本預計日前就復出登板，但因左膝不適接受注射治療，復出計畫被迫延後，也讓投手調整全面暫停。經過休養後，他今天重新站上牛棚投手丘，先在捕手站立接球狀態下投出3球，之後捕手蹲下接球，完成總計31球投球訓練。根據道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）透露，今天的重點並非追求球速，而是確認所有球種與投球機制是否恢復正常。對於這次比預期更快的牛棚復操，普萊爾解釋，這完全落在計畫的彈性範圍內：「只要傳接球告一段落，觀察3到4天沒有異狀，就能進行牛棚。這次的目的就是讓他把所有球種都投一遍，確認身體與球路的各項反應。」對於大谷目前的復健進度，道奇依舊採取最保守方式，不會因為牛棚內容良好就急著安排下一步。普萊爾說：「現在的目標是讓他的投球機制完美契合，一旦動作順暢，投球品質與精準度自然會大幅提升。對於翔平的復歸，我們始終秉持『一日一審』的態度，一切視他身體每天的反饋而定。」道奇總教練羅伯斯則表示，平地傳接球固然重要，但真正的關鍵仍是能否站上有傾斜角度的投手丘正常發力，「這是一個很大的進展。真正重要的是站在投手丘上，讓身體重量能夠自然往前轉移，這才是真正的測試。」羅伯斯也再次強調，道奇不會急著替大谷設定復出時程，而是完全依照他的身體狀況調整節奏：「他非常了解自己的身體，只要他認為自己已經準備好了，我們就會全力支持他。」今天擔任接捕的大谷牛棚搭檔也透露，大谷整體投球品質相當理想。「他的球威很好，也投進很多好球。最重要的是，投完之後他自己感覺很好，這才是目前最值得高興的地方。」目前大谷仍以指定打擊身分出賽，投手復出時程尚未公布，但隨著牛棚練投正式恢復，道奇也終於看到這位二刀流球星距離重返投手丘又向前邁出重要一步。