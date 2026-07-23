我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中東緊張局勢持續，國際油價一度升破每桶95美元，加劇投資人對於通膨升溫的擔憂，美股承壓，主要指數大多收黑，台積電ADR下跌0.8%。不過，台指期夜盤揚升389點，台股今（23）日開盤也上漲73.26點，以44899.04點開出，隨後一度收復45000點，來到45089點，上漲逾200點，但賣壓隨即出籠，台股一度翻黑，下探44749.54點，目前回到平盤之上，漲逾百點，而台積電開盤下跌15元，以2385元開出，並進一步下探2380元。中東戰火未歇，華爾街密切關注石油市場，擔心油價波動可能會進一步推高消費品價格，並促使聯準會（Fed）做出升息決定。美股道瓊指數收盤微跌6.06點或0.012%，收52218.58點；那斯達克指數下跌146.30點或0.57%，收25690.90點；標普500指數下跌10.24點或0.14%，收7498.96點；費城半導體指數則上漲54.50點或0.44%，收12410.66點。台股今日開盤上漲73.26點，以44899.04點開出，隨後一度收復45000點，來到45089.82點，上漲逾264點，只是之後又翻黑，下探44749.54點，目前回到平盤之上，漲逾百點，仍未重新站上45000點。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤下跌15元，來到2385元，跌0.63%，隨後進一步探2380元；鴻海開盤漲5元至256.5元；聯發科開盤上漲100元至3950元，一度衝上4050元，上漲快4%；台達電開盤漲20元至1900元，一度來到1910元，目前漲逾1%。