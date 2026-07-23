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▲蔡阿嘎、二伯的身影（紅框處），出現在照片後方的玻璃倒影中。（圖／洪＋0 IG＠alien917）

百萬網紅蔡阿嘎的妻子二伯創立的品牌HAHABABY深陷抄襲爭議，兩人因此神隱數日，YouTube、Podcast以及IG、FB等社群全數停更，直到昨（22）日工作室員工蔡宗翰、洪+0（洪嘉璘）夫妻分享幫女兒慶生的照片，眼尖網友放大看才發現，蔡阿嘎夫妻倆也在現場。只見他們出現在後方玻璃的反射上，行蹤意外被曝光。蔡阿嘎與二伯神隱數日，遲遲未對HAHABABY抄襲事件做出正面回應，但夫妻倆昨日被發現，去到蔡宗翰與洪+0家中，一起替蔡宗翰女兒兔寶慶祝3歲生日。只見客廳後方的櫥櫃玻璃反射，拍到蔡阿嘎與二伯的身影，但兩人並未刻意入鏡合照，應該是怕露臉又遭到抨擊。據悉，蔡宗翰是蔡阿嘎影片的攝影師，洪+0也是工作室的一員，夫妻倆都經常出現在蔡阿嘎影片中，女兒米寶、兔寶更和蔡阿嘎的兒子蔡桃貴、蔡波能年齡相仿，經常玩在一起，所以一家人感情很不錯。蔡阿嘎2024年更曾拍片分享，自己把舊家租給蔡宗翰、洪+0租住，讓兩人搬上來台北工作，他和二伯則搬到新家，由此可見他們交情有多好，也難怪蔡阿嘎、二伯明明正在風頭上，也還是要去參加兔寶的慶生派對。而目前網友看不下去兩人持續噤聲，已自發性創立「蔡阿嘎、二伯，請出來面對」的消費者連署網站，提出3大訴求，對夫妻倆喊話：「原創就公開原稿，台灣製就說清產地，消費者有權選擇退款。」截至目前為止，連署人數已來到5813人。