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金州勇士先前傳出有意透過交易迎來十度入選明星賽的「AD」戴維斯（Anthony Davis），試圖以此作為招募詹姆斯（LeBron James）加盟、與柯瑞（Stephen Curry）聯手的終極誘餌。然而，這項夢幻交易如今離現實極為遙遠。據ESPN報導，勇士在追求戴維斯的過程中碰上了「兩大無法解決的難題」，交易幾乎宣告破局。《ESPN》勇士資深記者史萊特（Anthony Slater）在《NBA Today》節目中指出，第一個致命問題在於，詹姆斯完全沒有給予勇士任何承諾。史萊特表示：「勇士並沒有得到詹姆斯的任何保證，像是『嘿，如果你們換來戴維斯，我100%會去投靠』這類的話。」對勇士而言，要發動戴維斯的交易，代表必須掏空未來的首輪選秀權、犧牲好不容易保持乾淨的薪資空間，甚至可能為了匹配薪資而打包正從右膝前十字韌帶（ACL）傷勢復原的巴特勒（Jimmy Butler）。在完全無法確定詹姆斯是否會隨後加盟的情況下盲目梭哈，對勇士管理層而言風險實在過高。第二個更為明確的打擊是，戴維斯目前根本不在交易市場上。史萊特直言：「華盛頓巫師（Washington Wizards）根本不想交易戴維斯，他們並非坐在那裡等著勇士拿出最佳報價。」據《HoopsHype》記者史科托（Michael Scotto）報導，現年33歲的戴維斯將於8月6日獲得提前續約資格，巫師隊計畫屆時向他提出一份最高可達4年約2.75億美元的頂薪延長合約。這顯示巫師已將戴維斯視為與日前剛續約的崔楊（Trae Young）並肩作戰的核心基石。戴維斯的經紀人富保羅（Rich Paul）先前也在 Podcast 節目上暗示，戴維斯新賽季將繼續留在華盛頓效力。史萊特分析，由於巫師掌握完全的主導權，就算勇士硬要談，巫師也可以開出「要走你們所有選秀籤」的漫天要價，而這正是勇士管理層一直以來極力避免的事。勇士球團一直努力保留未來的首輪選秀權與薪資彈性，以便在「後柯瑞時代」保持重建或招募下一位巨星的選擇權。在沒有詹姆斯的加盟保證、又面臨巫師非賣品的強硬立場下，勇士內部透露目前雙方根本沒有進行任何實質性的交易談判，這筆震撼全聯盟的夢幻交易預計將難以實現。