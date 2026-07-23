信義區旋轉豪宅陶朱隱園買家背景大公開！馨傳不動產智庫執行長何世昌揭露，目前成交的 4 戶外售戶中，除了 1 戶本國籍外，其餘 3 戶全是外籍台裔富豪。除了有一位年僅 32 歲的半導體科技金童砸 9.4 億元入手外，更有日籍華僑因看重「1關鍵原因」，就是完善的逃生動線規劃，決定狂砸 11.1 億元買下，相較最低價戶高出整整 3.6 億元。
🟡32歲科技金童入主 美籍華僑買來當傳承
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，截至目前「陶朱隱園」共成交 5 戶，扣除 1 戶關係人交易後，對外銷售的 4 戶中，有 3 戶由外籍台裔富豪購入。其中，5 樓 68 號戶總價 9.4 億元、每坪單價 300.5 萬元，買主竟是一位年僅 32 歲的外籍台裔青年，本身從事半導體產業，為業界頂級富豪與科技菁英。
另一戶 3 樓 66 號戶則由美籍台裔人士以 8.35 億元買下，該買家從事紡織貿易與房地產生意，近年返台居住，據悉購入該豪宅是作為頂級收藏品，未來準備傳承給子女。
🟡香港大樓火災引警惕 看重逃生動線買貴3.6億
目前揭露最高總價與單價的戶別，為 17 樓 68 號戶，總價高達 11.1 億元、單價 364 萬元。何世昌透露，買方為一對久居日本的台裔華僑老夫婦，先前受到香港大樓火災影響，多次實地參觀後，特別滿意「陶朱隱園」極為完善的逃生動線規劃，決定買下與小孩同住，並將房子登記於太太名下。
相較之下，唯一由本國籍人士買下的 3 樓 68 號戶成交總價為 7.5 億元，何世昌坦言這一戶單價最便宜，背後有不得已的原因。兩戶總價差額高達 3.6 億元，足見戶別條件與買家考量之差異。
🟡下半年可望再賣兩戶 寶佳入主後傳委託代銷
展望後續銷況，何世昌透露目前仍有數組潛在客戶正進行洽談，預估今年下半年有機會再成交 2 戶。隨著寶佳集團入主中工後，未來的銷售主導權與策略將由寶佳接手，業界更傳出寶佳不排除打破過往建商自售模式，委託外部知名代銷團隊進行銷售。
房產業者分析，「陶朱隱園」具備極高的不可複製性，雖然本土富豪態度較為低調，但在海外資金與台裔頂級富豪回流加持下，依然展現出強勁的國際頂級收藏市場吸引力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，截至目前「陶朱隱園」共成交 5 戶，扣除 1 戶關係人交易後，對外銷售的 4 戶中，有 3 戶由外籍台裔富豪購入。其中，5 樓 68 號戶總價 9.4 億元、每坪單價 300.5 萬元，買主竟是一位年僅 32 歲的外籍台裔青年，本身從事半導體產業，為業界頂級富豪與科技菁英。
另一戶 3 樓 66 號戶則由美籍台裔人士以 8.35 億元買下，該買家從事紡織貿易與房地產生意，近年返台居住，據悉購入該豪宅是作為頂級收藏品，未來準備傳承給子女。
目前揭露最高總價與單價的戶別，為 17 樓 68 號戶，總價高達 11.1 億元、單價 364 萬元。何世昌透露，買方為一對久居日本的台裔華僑老夫婦，先前受到香港大樓火災影響，多次實地參觀後，特別滿意「陶朱隱園」極為完善的逃生動線規劃，決定買下與小孩同住，並將房子登記於太太名下。
相較之下，唯一由本國籍人士買下的 3 樓 68 號戶成交總價為 7.5 億元，何世昌坦言這一戶單價最便宜，背後有不得已的原因。兩戶總價差額高達 3.6 億元，足見戶別條件與買家考量之差異。
展望後續銷況，何世昌透露目前仍有數組潛在客戶正進行洽談，預估今年下半年有機會再成交 2 戶。隨著寶佳集團入主中工後，未來的銷售主導權與策略將由寶佳接手，業界更傳出寶佳不排除打破過往建商自售模式，委託外部知名代銷團隊進行銷售。
房產業者分析，「陶朱隱園」具備極高的不可複製性，雖然本土富豪態度較為低調，但在海外資金與台裔頂級富豪回流加持下，依然展現出強勁的國際頂級收藏市場吸引力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。