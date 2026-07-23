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參賽國擴大至48隊的2026年世界盃日前圓滿落幕，最終由西班牙擊敗阿根廷，喜提隊史第二座金盃。然而亞軍的阿根廷隊，卻在賽後爆發極具爭議的大亂鬥事件，加上整屆賽事期間種族歧視、裁判偏袒等醜聞不斷，讓全球球迷十分不滿。根據歐洲媒體《Euronews》報導，網路上發起的「Argentina Out（將阿根廷永久踢出世界盃）」連署，竟在短短一週內吸引超過2300萬人響應，差點打破金氏世界紀錄。阿根廷與西班牙的世界盃決賽結束後，雙方球員在場上發生激烈衝突。《Euronews》報導指出，阿根廷後衛莫利納（Nahuel Molina）疑似在與西班牙中場羅德里（Rodri）擦身而過時揮拳，引爆雙方球員推擠。混亂中，阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）還被拍到推倒西班牙後衛賈西亞（Eric Garcia），並試圖衝向加維（Gavi），畫面曝光後引發外界熱議。FIFA隨後啟動調查程序，紀律委員會已指派倫理檢察官評估事件，是否涉及違反球員行為規範，以及損害足球運動與FIFA形象。《Euronews》認為，決賽後的衝突只是阿根廷本屆世界盃眾多爭議中的其中一件。報導提到，阿根廷隊與球迷在比賽期間多次引發負面討論，包括遭質疑的裁判判決、球迷不當言論，以及與英格蘭四強賽後出現涉及福克蘭群島的政治標語，都讓阿根廷形象受到衝擊。該媒體更直言，許多球迷開始認為支持阿根廷變得「越來越不自在」，相關事件也讓社群平台充斥各種陰謀論，不少網友質疑裁判尺度偏向阿根廷，甚至出現大量AI生成影片與圖片在網路流傳。隨著爭議持續延燒，網路上也出現名為「Argentina Out」的請願活動，要求FIFA將阿根廷永久排除在世界盃之外。根據《Euronews》統計，這項連署最終吸引來自超過170個國家、共2331萬6108人簽名支持。請願內容批評FIFA與裁判長期偏袒阿根廷，甚至質疑世界盃結果早已被決定，要求讓其他國家獲得「公平競爭」的機會。報導指出，連署目前已結束，規模卻相當驚人，距離金氏世界紀錄僅差約100萬份。現行最高紀錄為1997年「Jubilee 2000」減免貧窮國家債務運動所創下的2431萬9181份連署，顯示本次事件在全球足球迷間引發的討論熱度相當罕見。