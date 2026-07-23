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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇於22日（台灣時間23日）作客迎戰費城費城人。費城人在第5局因離譜的跑壘失誤白白斷送超前機會，史托特（Bryson Stott）推進三壘被觸殺，讓道奇隊當地轉播單位的賽事主播與球評當場看傻眼，忍不住狠批這根本是「少棒等級的比賽」。比賽進行到5局下半，道奇原以3：2領先。費城人先靠著德拉克魯茲（De La Cruz）的中外野陽春砲追平比數，隨後史托特擊出右半邊二壘安打，攻佔無人出局、二壘有人的大好得分位置。此時，馬爾坎（R. Marchan）試圖觸擊短打，卻點成捕手上方界外飛球遭到接殺，形成1出局。接著上場的特納（T. Turner）與投手纏鬥了13球後，擊出三壘方向滾地球。在道奇三壘手蒙西（Max Muncy）幾乎於正常守備位置接球的情況下，二壘跑者史托特竟然莫名其妙地試圖往三壘推進，理所當然地被輕鬆觸殺出局。隨後，舒瓦伯（K. Schwarber）擊出二壘方向飛球出局，費城人就這樣徹底搞砸了逆轉戰局的機會。史托特跑壘「自殺」的瞬間，負責轉播的道奇當地電視台《SportsNet LA》主播喬·戴維斯（Joe Davis）忍不住在轉播席上大叫：「他們到底在幹嘛！？」擔任球評的道奇名宿奧雷爾·赫西瑟（Orel Hershiser）也傻眼回應：「我完全看不懂。」戴維斯隨後直言：「這簡直像是少棒聯盟（Little League）會出現的Play。」赫西瑟也附和狠批：「這真的是太糟糕了。」事實上，費城人在前一天的交手中，才剛於9局下1出局時發生跑壘失誤，最終以雙殺打結束比賽。赫西瑟對此無奈表示：「短打點成飛球出局，然後又自己跑去送死；昨晚也是跑壘失誤變成雙殺。我現在很有興趣想看看，總教練丹·馬丁利（Don Mattingly）會如何應對媒體，以及他會如何在休息室裡處理這個狀況。」